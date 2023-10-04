https://sputniknews.com.tr/20231004/ukraynali-ss-mensuplarindan-kanadada-hunka-vakfi-bulunan-universiteye-para-bagisi-1076030318.html
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
Kanada basınında çıkan habere göre SS Galiçya Tümeni'nin 12'den fazla üyesi Yaroslav Hunka Vakfı'na bağışta bulundu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T22:57+0300
2023-10-04T22:57+0300
2023-10-04T22:57+0300
dünya
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ss galiçya tümeni
nazi
ukrayna
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Gazetenin haberine göre, SS Galiçya Tümeni'nin en az 12 eski üyesi, yakın zamana kadar Ukraynalı SS Yaroslav Hunka adına bir eğitim fonu bulunan Kanada'daki Alberta Üniversitesi'ne para bağışında bulundular.Gazetenin haberinde, Tarihçi Per Anders Rudling'in Alberta Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü'ne para veren SS Galiçya Tümeni'nin 12 eski üyesini tespit ettiği belirtildi.Eğitim kurumunun, SS Galiçya Tümeni'ni kurulmasının fikir babalarından Vladimir Kubiyoviç adını taşıyan bir fona sahip olduğu da vurgulandı.Tarihçi Rudling, Alberta Üniversitesi'ne SS Galiçya Tümeni ile ilişkili kişilerden gelen bağışları iade etmesi çağrısında bulundu. Rudling, kurumun bunu yapamaması halinde ise parayı Galiçya Tümeni ile ilgili araştırmaları finanse etmek için kullanabileceğini söyledi.SS GaliçyaTümeni 28 Nisan 1943'te kuruldu ve Kızıl Ordu'nun bu tümeni bozguna uğrattığı bir sonraki yaza kadar varlığını sürdürdü. Tümenin askerleri sivillere karşı savaş suçları işlemiş, özellikle de 500'den fazla kişinin öldürüldüğü Huta Pieniacka Katliamı'nda rol almışlardır. Galiçya Tümeni'nin de dahil olduğu SS birlikleri, Nürnberg Mahkemesi tarafından bir suç örgütü olarak kabul edilmiştir.
https://sputniknews.com.tr/20230928/zaharova-kanada-basbakaninin-ukraynali-nazinin-gecmisini-bilmedigi-sozleri-yalan-1075849265.html
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kanada, alberta üniversitesi, ss galiçya tümeni, nazi, ukrayna, waffen ss
kanada, alberta üniversitesi, ss galiçya tümeni, nazi, ukrayna, waffen ss
Ukraynalı SS mensuplarından Kanada'da Hunka Vakfı bulunan üniversiteye para bağışı
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Kanada basınında çıkan habere göre SS Galiçya Tümeni'nin 12'den fazla üyesi Yaroslav Hunka Vakfı'na bağışta bulundu.
Gazetenin haberine göre, SS Galiçya Tümeni'nin en az 12 eski üyesi, yakın zamana kadar Ukraynalı SS Yaroslav Hunka adına bir eğitim fonu bulunan Kanada'daki Alberta Üniversitesi'ne para bağışında bulundular.
Gazetenin haberinde, Tarihçi Per Anders Rudling'in Alberta Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü'ne para veren SS Galiçya Tümeni'nin 12 eski üyesini tespit ettiği belirtildi.
Eğitim kurumunun, SS Galiçya Tümeni'ni kurulmasının fikir babalarından Vladimir Kubiyoviç adını taşıyan bir fona sahip olduğu da vurgulandı.
Tarihçi Rudling, Alberta Üniversitesi'ne SS Galiçya Tümeni ile ilişkili kişilerden gelen bağışları iade etmesi çağrısında bulundu. Rudling, kurumun bunu yapamaması halinde ise parayı Galiçya Tümeni ile ilgili araştırmaları finanse etmek için kullanabileceğini söyledi.
SS GaliçyaTümeni 28 Nisan 1943'te kuruldu ve Kızıl Ordu'nun bu tümeni bozguna uğrattığı bir sonraki yaza kadar varlığını sürdürdü. Tümenin askerleri sivillere karşı savaş suçları işlemiş, özellikle de 500'den fazla kişinin öldürüldüğü Huta Pieniacka Katliamı'nda rol almışlardır. Galiçya Tümeni'nin de dahil olduğu SS birlikleri, Nürnberg Mahkemesi tarafından bir suç örgütü olarak kabul edilmiştir.