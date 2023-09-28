https://sputniknews.com.tr/20230928/zaharova-kanada-basbakaninin-ukraynali-nazinin-gecmisini-bilmedigi-sozleri-yalan-1075849265.html
Zaharova: Kanada Başbakanı’nın Ukraynalı Nazi’nin geçmişini bilmediği sözleri yalan
Zaharova: Kanada Başbakanı’nın Ukraynalı Nazi’nin geçmişini bilmediği sözleri yalan
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalı için özür dileyen Kanada Başbakanı Justin... 28.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-28T20:17+0300
2023-09-28T20:17+0300
2023-09-28T20:18+0300
mariya zaharova
dünya
waffen ss
ss subayı
nazi
justin trudeau
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Trudeau’nun, parlamentoda alkışlanan eski Nazi askerinin geçmişi ile ilgili bilgisi olmadığı yönündeki açıklamasının yalan olduğunu ifade etti.Zaharova, “Kanadalı yetkililer gösteriye devam ediyor. Başbakan Trudeau ‘en samimi’ şekilde özür diledi. ‘Benim hatam değil, bilmiyordum, kusura bakmayın’ diyor. Bu elbette ki yalan. Herkes her şeyi biliyordu” ifadelerini kullandı.Ayrıca Nazi askerinin torunu Teresa Hunko'nun, büyükbabasının Trudeau ve Zelenskiy ile resepsiyon salonunda buluşmayı beklerken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığına da dikkat çeken Zaharova, “Zelenskiy'in yurt dışında katıldığı bir etkinliğe onur konuğu olarak çıkacak olan kişi önceden istihbarat servisleri tarafından kontrol edilmelidir. Üstelik sadece Ukrayna ve Kanada değil, aynı zamanda ABD, İngiltere ve daha birçok ülkenin servisi tarafından” vurgusunu yaptı.Sözcü ayrıca elindeki bilgiye göre ‘Hunko ile görüşmenin Zelenskiy'in ziyaret programında ayrı bir madde olarak yer aldığını ve o kişinin adının Kiev tarafından iyi bilindiğini’ sözlerine ekledi.‘İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın SS mensubunun uluslararası düzeyde onurlandırılmasına ilişkin sessizliği karşısında şok olduğunu’ da ifade eden Zaharova, “Bunun talihsiz bir yanlış anlaşılma olduğunu ve düzeltileceğini umuyorum. Holokost kurbanlarının anısına bundan daha büyük bir saygısızlık olamaz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230927/duma-baskani-justin-trudeau-istifa-etmeli-1075804801.html
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mariya zaharova, waffen ss, ss subayı, nazi, justin trudeau, rusya
Zaharova: Kanada Başbakanı’nın Ukraynalı Nazi’nin geçmişini bilmediği sözleri yalan
20:17 28.09.2023 (güncellendi: 20:18 28.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalı için özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Yaroslav Hunk’un Nazi geçmişi ile ilgili bilgisi olmadığı yönündeki açıklamasının yalan olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Trudeau’nun, parlamentoda alkışlanan eski Nazi askerinin geçmişi ile ilgili bilgisi olmadığı yönündeki açıklamasının yalan olduğunu ifade etti.
Zaharova, “Kanadalı yetkililer gösteriye devam ediyor. Başbakan Trudeau ‘en samimi’ şekilde özür diledi. ‘Benim hatam değil, bilmiyordum, kusura bakmayın’ diyor. Bu elbette ki yalan. Herkes her şeyi biliyordu” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Nazi askerinin torunu Teresa Hunko'nun, büyükbabasının Trudeau ve Zelenskiy ile resepsiyon salonunda buluşmayı beklerken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığına da dikkat çeken Zaharova, “Zelenskiy'in yurt dışında katıldığı bir etkinliğe onur konuğu olarak çıkacak olan kişi önceden istihbarat servisleri tarafından kontrol edilmelidir. Üstelik sadece Ukrayna ve Kanada değil, aynı zamanda ABD, İngiltere ve daha birçok ülkenin servisi tarafından” vurgusunu yaptı.
Sözcü ayrıca elindeki bilgiye göre ‘Hunko ile görüşmenin Zelenskiy'in ziyaret programında ayrı bir madde olarak yer aldığını ve o kişinin adının Kiev tarafından iyi bilindiğini’ sözlerine ekledi.
‘İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın SS mensubunun uluslararası düzeyde onurlandırılmasına ilişkin sessizliği karşısında şok olduğunu’ da ifade eden Zaharova, “Bunun talihsiz bir yanlış anlaşılma olduğunu ve düzeltileceğini umuyorum. Holokost kurbanlarının anısına bundan daha büyük bir saygısızlık olamaz” ifadelerini kullandı.