https://sputniknews.com.tr/20230928/zaharova-kanada-basbakaninin-ukraynali-nazinin-gecmisini-bilmedigi-sozleri-yalan-1075849265.html

Zaharova: Kanada Başbakanı’nın Ukraynalı Nazi’nin geçmişini bilmediği sözleri yalan

Zaharova: Kanada Başbakanı’nın Ukraynalı Nazi’nin geçmişini bilmediği sözleri yalan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Nazi askerinin parlamentoda alkışlanması skandalı için özür dileyen Kanada Başbakanı Justin... 28.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-28T20:17+0300

2023-09-28T20:17+0300

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mariya zaharova

dünya

waffen ss

ss subayı

nazi

justin trudeau

rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kanada Başbakanı Trudeau’nun, parlamentoda alkışlanan eski Nazi askerinin geçmişi ile ilgili bilgisi olmadığı yönündeki açıklamasının yalan olduğunu ifade etti.Zaharova, “Kanadalı yetkililer gösteriye devam ediyor. Başbakan Trudeau ‘en samimi’ şekilde özür diledi. ‘Benim hatam değil, bilmiyordum, kusura bakmayın’ diyor. Bu elbette ki yalan. Herkes her şeyi biliyordu” ifadelerini kullandı.Ayrıca Nazi askerinin torunu Teresa Hunko'nun, büyükbabasının Trudeau ve Zelenskiy ile resepsiyon salonunda buluşmayı beklerken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladığına da dikkat çeken Zaharova, “Zelenskiy'in yurt dışında katıldığı bir etkinliğe onur konuğu olarak çıkacak olan kişi önceden istihbarat servisleri tarafından kontrol edilmelidir. Üstelik sadece Ukrayna ve Kanada değil, aynı zamanda ABD, İngiltere ve daha birçok ülkenin servisi tarafından” vurgusunu yaptı.Sözcü ayrıca elindeki bilgiye göre ‘Hunko ile görüşmenin Zelenskiy'in ziyaret programında ayrı bir madde olarak yer aldığını ve o kişinin adının Kiev tarafından iyi bilindiğini’ sözlerine ekledi.‘İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın SS mensubunun uluslararası düzeyde onurlandırılmasına ilişkin sessizliği karşısında şok olduğunu’ da ifade eden Zaharova, “Bunun talihsiz bir yanlış anlaşılma olduğunu ve düzeltileceğini umuyorum. Holokost kurbanlarının anısına bundan daha büyük bir saygısızlık olamaz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230927/duma-baskani-justin-trudeau-istifa-etmeli-1075804801.html

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