https://sputniknews.com.tr/20231004/rusyanin-daimi-temsilci-ulyanov-abnin-rusya-karsiti-yaptirimlari-sacmaligin-zirvesine-ulasti-1076034420.html

Rusya’nın Daimi Temsilci Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı

Rusya’nın Daimi Temsilci Ulyanov: AB'nin Rusya karşıtı yaptırımları saçmalığın zirvesine ulaştı

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının saçmalığın zirvesine ulaştığını... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T22:30+0300

2023-10-04T22:30+0300

2023-10-04T22:30+0300

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının saçmalığın zirvesine ulaştığını, Rusların bazı AB ülkelerine özel araçlarıyla girmesinin yasaklanmasının Avrupa'daki temel değerlerin gerilediğine işaret ettiğini belirtti.Ulyanov, “Bu, Avrupa'da temel değerlerin gerilemesinin bir işareti. Araç plakalarıyla mücadele etmeye başladılar. Ancak bu adım, AB'nin Rus vatandaşlarının kişisel bagajlarındaki tuvalet kağıtlarına el koyma kararından daha az saçma. Yaptırımlar saçmalığın zirvesine ulaştı” ifadelerini kullandı.Eylül ayının başlarında Avrupa Komisyonu, AB Konseyi'nin 2022 yılında Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında Rus vatandaşlarının Rus plakalı şahsi araçlarıyla kısa süreli ve turizm amaçlı da olsa AB ülkelerine giremeyeceğini açıklamıştı. Ardından bazı Avrupa ülkeleri Rus plakalı araçların topraklarına girmesini yasaklamıştı.

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