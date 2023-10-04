https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-ve-turkiyenin-disisleri-bakan-yardimcilari-bir-araya-gelecek-1076006763.html

Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek

Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcılarının yarın bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T09:40+0300

2023-10-04T09:40+0300

2023-10-04T09:40+0300

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dışişleri bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

mehmet kemal bozay

aleksandr pankin

karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei)

ekonomi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) başta olmak üzere uluslararası ekonomik kuruluşlara ilişkin konuları görüşmek için 5 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da bir araya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyadan-turkiyeye-yeni-uzay-istasyonu-projesiyle-ilgili-teklif-1075990334.html

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türkiye, rusya, dışişleri, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mehmet kemal bozay, aleksandr pankin, karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei), ekonomi