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Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek
Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcılarının yarın bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T09:40+0300
2023-10-04T09:40+0300
politika
türkiye
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dışişleri
dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
mehmet kemal bozay
aleksandr pankin
karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei)
ekonomi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) başta olmak üzere uluslararası ekonomik kuruluşlara ilişkin konuları görüşmek için 5 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da bir araya gelecek.
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türkiye, rusya, dışişleri, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mehmet kemal bozay, aleksandr pankin, karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei), ekonomi
türkiye, rusya, dışişleri, dışişleri bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, mehmet kemal bozay, aleksandr pankin, karadeniz ekonomik işbirliği örgütü (kei), ekonomi

Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcıları bir araya gelecek

09:40 04.10.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rusya ve Türkiye'nin dışişleri bakan yardımcılarının yarın bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) başta olmak üzere uluslararası ekonomik kuruluşlara ilişkin konuları görüşmek için 5 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da bir araya gelecek.
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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