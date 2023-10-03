https://sputniknews.com.tr/20231003/rusyadan-turkiyeye-yeni-uzay-istasyonu-projesiyle-ilgili-teklif-1075990334.html
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Yuriy Borisov, Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'nın uzay ajanslarına Rusya'nın kendi kuracağı yörünge... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:42+0300
2023-10-03T17:42+0300
2023-10-03T17:43+0300
uzay
rusya federal uzay ajansı roscosmos
uluslararası uzay istasyonu (uui)
türkiye
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teknoloji
üs
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Borisov, "Kongre'deki ikili görüşme ve temaslar, Rus kozmonotiğine ve Rusya'nın uzaydaki başarılarına ilginin çok yüksek olduğunu gösterdi. Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesiyle ilgili planlarımızı meslektaşlarımıza sunduk. Onları bu projeye katılmaya davet ettik" dedi.Türkiye, Brezilya ve Güney Afrikalı meslektaşlarının projeye gerçekten ilgili olduğunu anlatan Borisov, BRICS ülkeleriyle de bu alanda iyi bir temasları bulunduğunu kaydetti.101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.2026'daki kongrenin, aday ülkelerden Türkiye veya Polonya'da mı yapılacağı da bu kongrede netlik kazanacak.Rusya, 2024'ten sonra UUİ'den ayrılacakTemmuz 2022'de Borisov, Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söylemişti.Yeni Rus yörünge istasyonu ROS'u geliştiren Roscosmos mühendisleri, istasyonun özelliklerini ve görevlerini, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) farklarını ve detaylarını Sputnik’e anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/roscosmos-duyurdu-soyuz-ms-24-uzay-araci-basariyla-firlatildi-1075515217.html
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uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui), türkiye, bilim, teknoloji, üs
uzay, rusya federal uzay ajansı roscosmos, uluslararası uzay istasyonu (uui), türkiye, bilim, teknoloji, üs
Rusya'dan Türkiye'ye yeni uzay istasyonu projesiyle ilgili teklif
17:42 03.10.2023 (güncellendi: 17:43 03.10.2023) Abone ol
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Yuriy Borisov, Türkiye, Brezilya ve Güney Afrika'nın uzay ajanslarına Rusya'nın kendi kuracağı yörünge istasyonuna ilişkin projeye katılmalarını önerdiklerini ifade etti.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında gazetecilere açıklama yapan Borisov, "Kongre'deki ikili görüşme ve temaslar, Rus kozmonotiğine ve Rusya'nın uzaydaki başarılarına ilginin çok yüksek olduğunu gösterdi. Rus yörünge istasyonunun geliştirilmesiyle ilgili planlarımızı meslektaşlarımıza sunduk. Onları bu projeye katılmaya davet ettik" dedi.
Türkiye, Brezilya ve Güney Afrikalı meslektaşlarının projeye gerçekten ilgili olduğunu anlatan Borisov, BRICS ülkeleriyle de bu alanda iyi bir temasları bulunduğunu kaydetti.
101 ülkeden 5 binden fazla katılımcının yer aldığı kongre, oturum ve sergilerle 6 Ekim'e kadar sürecek.
2026'daki kongrenin, aday ülkelerden Türkiye veya Polonya'da mı yapılacağı da bu kongrede netlik kazanacak.
Rusya, 2024'ten sonra UUİ'den ayrılacak
Temmuz 2022'de Borisov, Rusya'nın 2024'ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrılmaya karar verdiğini söylemişti.
Yeni Rus yörünge istasyonu ROS'u geliştiren Roscosmos mühendisleri, istasyonun özelliklerini ve görevlerini, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) farklarını ve detaylarını Sputnik’e anlatmıştı.