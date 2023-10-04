https://sputniknews.com.tr/20231004/rusya-disisleri-bakanligi-moldova-buyukelcisini-bakanliga-cagirdi-1075997700.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Rusça yayın yapan medyaya yönelik baskı nedeniyle Moldova Büyükelçisi'ne protesto notası verdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T01:01+0300

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moldova

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vladimir denisov

protesto notası

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protesto

rusya dışişleri bakanlığı

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Moldova'nın Rusya Federasyonu Büyükelçisi Lilian Dariy'e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik baskılar sebebiyle protesto notası verdi.Bakanlığın açıklamasında, Moldova tarafına Sputnik Moldova Haber Ajansı Başkanı Vitaliy Denisov'un 13 Eylül'de ülkeden sınırdışı edilmesi kararı ve Moldova'da Rusça yayın yapan medyaya yönelik devam eden siyasi güdümlü zulme karşı güçlü bir şekilde protesto notası verildiği ifade edildi.Ek olarak Moldova Büyükelçisi'nin, Moldova'daki Rus gazetecilerin haklarının kısıtlanması ve Rusya karşıtı duyguların kışkırtılması olaylarına karışan bazı kişilerin Rusya'ya girişlerinin engellenmesi konusunda da bilgilendirildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230914/sputnik-moldova-yoneticisinin-sinir-disi-edilmesi-nedeniyle-rusya-moldovaya-protesto-notasi-verdi-1075471424.html

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