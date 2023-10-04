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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
Dışişleri Bakanlığı, Rusça yayın yapan medyaya yönelik baskı nedeniyle Moldova Büyükelçisi'ne protesto notası verdi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
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Moldova'nın Rusya Federasyonu Büyükelçisi Lilian Dariy'e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik baskılar sebebiyle protesto notası verdi.Bakanlığın açıklamasında, Moldova tarafına Sputnik Moldova Haber Ajansı Başkanı Vitaliy Denisov'un 13 Eylül'de ülkeden sınırdışı edilmesi kararı ve Moldova'da Rusça yayın yapan medyaya yönelik devam eden siyasi güdümlü zulme karşı güçlü bir şekilde protesto notası verildiği ifade edildi.Ek olarak Moldova Büyükelçisi'nin, Moldova'daki Rus gazetecilerin haklarının kısıtlanması ve Rusya karşıtı duyguların kışkırtılması olaylarına karışan bazı kişilerin Rusya'ya girişlerinin engellenmesi konusunda da bilgilendirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/sputnik-moldova-yoneticisinin-sinir-disi-edilmesi-nedeniyle-rusya-moldovaya-protesto-notasi-verdi-1075471424.html
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moldova, rusya, sputnik, vladimir denisov, protesto notası, kişinev, protesto, rusya dışişleri bakanlığı
moldova, rusya, sputnik, vladimir denisov, protesto notası, kişinev, protesto, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

01:01 04.10.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Dışişleri Bakanlığı, Rusça yayın yapan medyaya yönelik baskı nedeniyle Moldova Büyükelçisi'ne protesto notası verdi.
Moldova'nın Rusya Federasyonu Büyükelçisi Lilian Dariy'e, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rusça yayın yapan medya kuruluşlarına yönelik baskılar sebebiyle protesto notası verdi.
Bakanlığın açıklamasında, Moldova tarafına Sputnik Moldova Haber Ajansı Başkanı Vitaliy Denisov'un 13 Eylül'de ülkeden sınırdışı edilmesi kararı ve Moldova'da Rusça yayın yapan medyaya yönelik devam eden siyasi güdümlü zulme karşı güçlü bir şekilde protesto notası verildiği ifade edildi.
Ek olarak Moldova Büyükelçisi'nin, Moldova'daki Rus gazetecilerin haklarının kısıtlanması ve Rusya karşıtı duyguların kışkırtılması olaylarına karışan bazı kişilerin Rusya'ya girişlerinin engellenmesi konusunda da bilgilendirildiği belirtildi.
Vitaliy Denisov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
DÜNYA
Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi
14 Eylül, 14:46
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