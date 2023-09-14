https://sputniknews.com.tr/20230914/sputnik-moldova-yoneticisinin-sinir-disi-edilmesi-nedeniyle-rusya-moldovaya-protesto-notasi-verdi-1075471424.html

Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi

Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T14:46+0300

2023-09-14T14:46+0300

2023-09-14T14:46+0300

sputnik

moldova

vladimir denisov

kişinev

sınırdışı

rusya

yaptırım

protesto

protesto notası

dünya

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Rusya Dışişleri, Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov'un ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Gonçerenko'ya Kişinev'in kararının dayanaksız ve provokatif olduğunun vurgulandığını bildirdi.Rus tarafının bu adımı Kişinev yönetimi tarafından başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten bakanlık, "Moldova'dan Rusça medya kaynaklarına yönelik siyasi saikli takibe son verilmesi ve basın ve ifade özgürlüğü ile gazeteci haklarının temini alanındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Rusya'nın Moldova hükümetinin bu hasmane adımını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti. Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/zaharova-moldovanin-sputnik-yoneticisini-sinir-disi-etme-kararina-misilleme-onlemleri-alacagiz-1075447043.html

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sputnik, moldova, vladimir denisov, kişinev, sınırdışı, rusya, yaptırım, protesto, protesto notası