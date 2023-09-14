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Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi
Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:46+0300
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moldova
vladimir denisov
kişinev
sınırdışı
rusya
yaptırım
protesto
protesto notası
dünya
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Rusya Dışişleri, Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov'un ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Gonçerenko'ya Kişinev'in kararının dayanaksız ve provokatif olduğunun vurgulandığını bildirdi.Rus tarafının bu adımı Kişinev yönetimi tarafından başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten bakanlık, "Moldova'dan Rusça medya kaynaklarına yönelik siyasi saikli takibe son verilmesi ve basın ve ifade özgürlüğü ile gazeteci haklarının temini alanındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi" ifadelerini kullandı.Bakanlık, Rusya'nın Moldova hükümetinin bu hasmane adımını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti. Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/zaharova-moldovanin-sputnik-yoneticisini-sinir-disi-etme-kararina-misilleme-onlemleri-alacagiz-1075447043.html
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sputnik, moldova, vladimir denisov, kişinev, sınırdışı, rusya, yaptırım, protesto, protesto notası
sputnik, moldova, vladimir denisov, kişinev, sınırdışı, rusya, yaptırım, protesto, protesto notası

Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi

14:46 14.09.2023
Vitaliy Denisov
 Vitaliy Denisov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko'ya kararlı bir protesto verildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri, Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov'un ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Gonçerenko'ya Kişinev'in kararının dayanaksız ve provokatif olduğunun vurgulandığını bildirdi.

Rus tarafının bu adımı Kişinev yönetimi tarafından başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten bakanlık, "Moldova'dan Rusça medya kaynaklarına yönelik siyasi saikli takibe son verilmesi ve basın ve ifade özgürlüğü ile gazeteci haklarının temini alanındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rusya'nın Moldova hükümetinin bu hasmane adımını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.

Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti. Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız
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