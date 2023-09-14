Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle Rusya, Moldova'ya protesto notası verdi
Vitaliy Denisov
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sputnik Moldova yöneticisinin sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko'ya kararlı bir protesto verildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri, Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov'un ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Gonçerenko'ya Kişinev'in kararının dayanaksız ve provokatif olduğunun vurgulandığını bildirdi.
Rus tarafının bu adımı Kişinev yönetimi tarafından başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten bakanlık, "Moldova'dan Rusça medya kaynaklarına yönelik siyasi saikli takibe son verilmesi ve basın ve ifade özgürlüğü ile gazeteci haklarının temini alanındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Rusya'nın Moldova hükümetinin bu hasmane adımını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti. Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
Rus tarafının bu adımı Kişinev yönetimi tarafından başlatılan Rusya karşıtı kampanyanın bir parçası olarak değerlendirdiğini belirten bakanlık, "Moldova'dan Rusça medya kaynaklarına yönelik siyasi saikli takibe son verilmesi ve basın ve ifade özgürlüğü ile gazeteci haklarının temini alanındaki uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi talep edildi" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, Rusya'nın Moldova hükümetinin bu hasmane adımını yanıtsız bırakmayacağını da vurguladı.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti. Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.