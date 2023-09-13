https://sputniknews.com.tr/20230913/zaharova-moldovanin-sputnik-yoneticisini-sinir-disi-etme-kararina-misilleme-onlemleri-alacagiz-1075447043.html

Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız

Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov hakkında aldığı sınır dışı kararıyla ilgili mutlaka... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T16:08+0300

2023-09-13T16:08+0300

2023-09-13T16:08+0300

mariya zaharova

misilleme

maslahatgüzar

moskova

bakanlık

dışişleri bakanlığı

moldova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İlgili uluslararası kuruluşlardan Moldova makamlarının eylemlerine ilişkin gereken değerlendirmeyi yapmalarını talep ediyoruz. Bizim misilleme önlemlerimize gelince, bu önlemler mutlaka alınacak" dedi.Zaharova, Moldova makamlarının her türden farklı bakış açısını bastırmaya ve hoşnut olmadığı bilgi kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik izlediği yol, giderek daha tuhaf bir hal aldığını vurguladı.Moskova Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldıBu arada Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko, sınır dışı kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Gonçerenko, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Gonçerenko'yla yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlaması bekleniyor. Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti.Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/sputnik-moldova-yoneticisine-moldovadan-sinir-disi-etme-karari-1075428056.html

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mariya zaharova, misilleme, maslahatgüzar, moskova, bakanlık, dışişleri bakanlığı, moldova, internet sitesi, sputnik, sansür, gazeteci