Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov hakkında aldığı sınır dışı kararıyla ilgili mutlaka misilleme önlemleri alacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İlgili uluslararası kuruluşlardan Moldova makamlarının eylemlerine ilişkin gereken değerlendirmeyi yapmalarını talep ediyoruz. Bizim misilleme önlemlerimize gelince, bu önlemler mutlaka alınacak" dedi.
Zaharova, Moldova makamlarının her türden farklı bakış açısını bastırmaya ve hoşnut olmadığı bilgi kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik izlediği yol, giderek daha tuhaf bir hal aldığını vurguladı.
Zaharova, Moldova makamlarının her türden farklı bakış açısını bastırmaya ve hoşnut olmadığı bilgi kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik izlediği yol, giderek daha tuhaf bir hal aldığını vurguladı.
Moskova Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
Bu arada Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko, sınır dışı kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Gonçerenko, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Gonçerenko'yla yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlaması bekleniyor.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti.
Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
Bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Gonçerenko, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Gonçerenko'yla yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlaması bekleniyor.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti.
Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.