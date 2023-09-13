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Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız
Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov hakkında aldığı sınır dışı kararıyla ilgili mutlaka... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İlgili uluslararası kuruluşlardan Moldova makamlarının eylemlerine ilişkin gereken değerlendirmeyi yapmalarını talep ediyoruz. Bizim misilleme önlemlerimize gelince, bu önlemler mutlaka alınacak" dedi.Zaharova, Moldova makamlarının her türden farklı bakış açısını bastırmaya ve hoşnut olmadığı bilgi kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik izlediği yol, giderek daha tuhaf bir hal aldığını vurguladı.Moskova Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldıBu arada Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko, sınır dışı kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Gonçerenko, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Gonçerenko'yla yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlaması bekleniyor. Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti.Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
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mariya zaharova, misilleme, maslahatgüzar, moskova, bakanlık, dışişleri bakanlığı, moldova, internet sitesi, sputnik, sansür, gazeteci
mariya zaharova, misilleme, maslahatgüzar, moskova, bakanlık, dışişleri bakanlığı, moldova, internet sitesi, sputnik, sansür, gazeteci

Zaharova: Moldova'nın Sputnik yöneticisini sınır dışı etme kararına misilleme önlemleri alacağız

16:08 13.09.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kişinev'in Sputnik Moldova yöneticisi Vitaliy Denisov hakkında aldığı sınır dışı kararıyla ilgili mutlaka misilleme önlemleri alacaklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Zaharova, "İlgili uluslararası kuruluşlardan Moldova makamlarının eylemlerine ilişkin gereken değerlendirmeyi yapmalarını talep ediyoruz. Bizim misilleme önlemlerimize gelince, bu önlemler mutlaka alınacak" dedi.

Zaharova, Moldova makamlarının her türden farklı bakış açısını bastırmaya ve hoşnut olmadığı bilgi kaynaklarını ortadan kaldırmaya yönelik izlediği yol, giderek daha tuhaf bir hal aldığını vurguladı.

Moskova Geçici Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Bu arada Moldova'nın Moskova Geçici Maslahatgüzarı Sergiu Gonçerenko, sınır dışı kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Gonçerenko, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Gonçerenko'yla yapılan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlaması bekleniyor.

Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtmişti.

Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
Vitaliy Denisov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
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