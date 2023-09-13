https://sputniknews.com.tr/20230913/sputnik-moldova-yoneticisine-moldovadan-sinir-disi-etme-karari-1075428056.html
Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Moldova tarafından hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T08:48+0300
2023-09-13T08:48+0300
2023-09-13T08:48+0300
dünya
moldova
sınır dışı
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Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtti.Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html
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moldova, sınır dışı
Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
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Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Moldova tarafından hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtti.
Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.