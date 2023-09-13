Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
30 DAKİKA
Yapay zeka eğitime girecek mi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:01
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan, veriler ve analizlerle değerlendirmelerde bulunuyor
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçimlere doğru siyasi partiler
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:48
72 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
21 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
136 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
Canlı
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230913/sputnik-moldova-yoneticisine-moldovadan-sinir-disi-etme-karari-1075428056.html
Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Moldova tarafından hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T08:48+0300
2023-09-13T08:48+0300
dünya
moldova
sınır dışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075428128_0:63:1281:783_1920x0_80_0_0_4e4c7d2b60ecfed6d23e0a6afa04be08.jpg
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtti.Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230911/peskov-putin-ve-erdogan-gerektiginde-hizlica-bir-araya-gelebilir-1075381158.html
moldova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075428128_76:0:1203:845_1920x0_80_0_0_6d2198690439bd5e20a827982a09e490.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
moldova, sınır dışı
moldova, sınır dışı

Sputnik Moldova yöneticisine Moldova'dan sınır dışı etme kararı

08:48 13.09.2023
Vitaliy Denisov
 Vitaliy Denisov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
Abone olTelegram
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Moldova tarafından hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi.
Sputnik Moldova Yöneticisi Vitaliy Denisov, Sputnik'e yaptığı açıklamada kendisine yönelik Moldova'dan sınır dışı etme kararının alındığını belirtti.
Elde edilen bilgilere göre, Denisov'un ülkeye girişi 10 yıllık süre için yasaklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
DÜNYA
Peskov: Putin ve Erdoğan gerektiğinde hızlıca bir araya gelebilir
11 Eylül, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала