https://sputniknews.com.tr/20231004/medvedev-abdnin-sadece-2-ay-yetecek-parasi-kaldi-1076015582.html

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldı

Washington'da yaşanan bütçe krizini değerlendiren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin sadece 2 ay yetecek parası kaldığını... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T15:26+0300

2023-10-04T15:26+0300

2023-10-04T15:27+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

abd

joe biden

abd temsilciler meclisi

abd başkanı

ukrayna

kiev

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Medvedev, Telegram hesabından 'Ukrayna için iki güzel haber var' mesajıyla bir paylaşım yaparak ABD ve AB'deki iki gelişmeyi yorumladı.Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçe yasasını onaylamasıyla 'şimdilik rafa kaldırılan' bütçe krizinin ciddiyetini gözler önüne serdiğini kaydetti.Biden ile Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmek için gizli bir anlaşma yapmakla suçlanan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilen ilk Temsilciler Meclisi başkanı olduğuna dikkat çeken Medvedev, "Üstelik Kiev yönetimine duyulan sevgi ve Banderacıları finanse etmek için verilen bütçe tavizleri nedeniyle. Gurur duymak için şüphesiz bir neden var, zira burada ABD'nin sayısız iç sorununu çözmek ve neo-Nazileri daha da beslemek arasında bir seçim yapıldı. Hakikatte, yalnızca iki aya yetecek kadar para kaldı" ifadelerini kullandı.'AB'dekiler, Bandera devletinin 2030'a kadar var olacağına hala inanıyor'Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'in Ukrayna'nın 2030 yılında AB'ye girebileceği yönündeki açıklamasını ti'ye alan Medvedev, "Michel, Ukrayna'nın 2030'a doğru AB'ye gireceğini söyledi. Demek ki AB'dekiler, mevcut Bandera devletinin o zamana kadar var olacağına inanıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-kiev-washingtondan-yardim-almazsa-memur-maaslarini-odemekte-sikinti-yasayacak-1076008353.html

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, abd, joe biden, abd temsilciler meclisi, abd başkanı, ukrayna, kiev