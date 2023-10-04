https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-kiev-washingtondan-yardim-almazsa-memur-maaslarini-odemekte-sikinti-yasayacak-1076008353.html
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
New York merkezli The Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kasım ayından itibaren Ukrayna hükümetinin ABD'den gelecek... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:45+0300
2023-10-04T10:45+0300
2023-10-04T10:45+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ukrayna krizi
wall street journal (wsj)
vladimir zelenskiy
abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)
memur
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Gazete, Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın ABD'de onaylanan geçici hükümet bütçesi nedeniyle Kiev’e mali yardımların gecikeceğine dikkat çektiğine vurgu yaparken, ülkenin ekim ayı için bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu, ancak kasım ayı itibariyle kaynakların tükeneceğini aktardı.Yazısında, “Kasım itibariyle Kiev hükümeti hangi sosyal hizmeti veya kimin maaşından keseceğine karar vermek zorunda kalabilir” ifadelerine yer veren WSJ, Ukrayna için bir diğer alternatifin ise kredi olduğunun altını çiziyor.Gazetenin kaynaklarına göre Ukrayna’nın Batı’daki bütçe tartışmaları sonrası yaşayacağı mali sorunlar, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in otoritesini olumsuz etkileyecek ve bu durum ülkedeki farklı muhalif grupların daha yüksek sesle eleştirmesine neden olacak.The Wall Street Journal, öte yandan Ukrayna'nın önceki zaman dilimlerinde Washington’dan aldığı fonları uygun şekilde harcadığını kanıtlaması koşuluyla, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Dünya Bankası Programı kapsamında ekim ayındaki 1.15 milyar dolarlık ödemeyi alabileceğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/beyaz-saray-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-yonelik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayabiliriz-1075999605.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, wall street journal (wsj), vladimir zelenskiy, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), memur
abd, ukrayna, ukrayna krizi, wall street journal (wsj), vladimir zelenskiy, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), memur
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
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New York merkezli The Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kasım ayından itibaren Ukrayna hükümetinin ABD'den gelecek finansmanda gecikme olması durumunda memur maaşlarını ödeme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını yazdı.
Gazete, Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın ABD'de onaylanan geçici hükümet bütçesi nedeniyle Kiev’e mali yardımların gecikeceğine dikkat çektiğine vurgu yaparken, ülkenin ekim ayı için bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu, ancak kasım ayı itibariyle kaynakların tükeneceğini aktardı.
Yazısında, “Kasım itibariyle Kiev hükümeti hangi sosyal hizmeti veya kimin maaşından keseceğine karar vermek zorunda kalabilir” ifadelerine yer veren WSJ, Ukrayna için bir diğer alternatifin ise kredi olduğunun altını çiziyor.
Gazetenin kaynaklarına göre Ukrayna’nın Batı’daki bütçe tartışmaları sonrası yaşayacağı mali sorunlar, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in otoritesini olumsuz etkileyecek ve bu durum ülkedeki farklı muhalif grupların daha yüksek sesle eleştirmesine neden olacak.
The Wall Street Journal, öte yandan Ukrayna'nın önceki zaman dilimlerinde Washington’dan aldığı fonları uygun şekilde harcadığını kanıtlaması koşuluyla, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Dünya Bankası Programı kapsamında ekim ayındaki 1.15 milyar dolarlık ödemeyi alabileceğini de ekledi.