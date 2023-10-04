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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-kiev-washingtondan-yardim-almazsa-memur-maaslarini-odemekte-sikinti-yasayacak-1076008353.html
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak
New York merkezli The Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kasım ayından itibaren Ukrayna hükümetinin ABD'den gelecek... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:45+0300
2023-10-04T10:45+0300
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memur
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Gazete, Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın ABD'de onaylanan geçici hükümet bütçesi nedeniyle Kiev’e mali yardımların gecikeceğine dikkat çektiğine vurgu yaparken, ülkenin ekim ayı için bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu, ancak kasım ayı itibariyle kaynakların tükeneceğini aktardı.Yazısında, “Kasım itibariyle Kiev hükümeti hangi sosyal hizmeti veya kimin maaşından keseceğine karar vermek zorunda kalabilir” ifadelerine yer veren WSJ, Ukrayna için bir diğer alternatifin ise kredi olduğunun altını çiziyor.Gazetenin kaynaklarına göre Ukrayna’nın Batı’daki bütçe tartışmaları sonrası yaşayacağı mali sorunlar, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in otoritesini olumsuz etkileyecek ve bu durum ülkedeki farklı muhalif grupların daha yüksek sesle eleştirmesine neden olacak.The Wall Street Journal, öte yandan Ukrayna'nın önceki zaman dilimlerinde Washington’dan aldığı fonları uygun şekilde harcadığını kanıtlaması koşuluyla, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Dünya Bankası Programı kapsamında ekim ayındaki 1.15 milyar dolarlık ödemeyi alabileceğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/beyaz-saray-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-yonelik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayabiliriz-1075999605.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, wall street journal (wsj), vladimir zelenskiy, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), memur
abd, ukrayna, ukrayna krizi, wall street journal (wsj), vladimir zelenskiy, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), memur

ABD basını: Kiev, Washington’dan yardım almazsa memur maaşlarını ödemekte sıkıntı yaşayacak

10:45 04.10.2023
© AA / Celal Güneş / Beyaz Saray ABD Hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya
ABD Hükümet kapanma tehlikesiyle karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AA / Celal Güneş / Beyaz Saray
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New York merkezli The Wall Street Journal'ın (WSJ) Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, kasım ayından itibaren Ukrayna hükümetinin ABD'den gelecek finansmanda gecikme olması durumunda memur maaşlarını ödeme konusunda büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağını yazdı.
Gazete, Ukrayna Maliye Bakanlığı’nın ABD'de onaylanan geçici hükümet bütçesi nedeniyle Kiev’e mali yardımların gecikeceğine dikkat çektiğine vurgu yaparken, ülkenin ekim ayı için bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklara sahip olduğunu, ancak kasım ayı itibariyle kaynakların tükeneceğini aktardı.
Yazısında, “Kasım itibariyle Kiev hükümeti hangi sosyal hizmeti veya kimin maaşından keseceğine karar vermek zorunda kalabilir” ifadelerine yer veren WSJ, Ukrayna için bir diğer alternatifin ise kredi olduğunun altını çiziyor.
Gazetenin kaynaklarına göre Ukrayna’nın Batı’daki bütçe tartışmaları sonrası yaşayacağı mali sorunlar, ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in otoritesini olumsuz etkileyecek ve bu durum ülkedeki farklı muhalif grupların daha yüksek sesle eleştirmesine neden olacak.
The Wall Street Journal, öte yandan Ukrayna'nın önceki zaman dilimlerinde Washington’dan aldığı fonları uygun şekilde harcadığını kanıtlaması koşuluyla, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Dünya Bankası Programı kapsamında ekim ayındaki 1.15 milyar dolarlık ödemeyi alabileceğini de ekledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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