https://sputniknews.com.tr/20231003/beyaz-saray-onumuzdeki-haftalarda-ukraynaya-yonelik-yeni-bir-yardim-paketi-aciklayabiliriz-1075999605.html

Beyaz Saray: Önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklayabiliriz

Beyaz Saray: Önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi açıklayabiliriz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T23:29+0300

2023-10-03T23:29+0300

2023-10-03T23:29+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

ukrayna krizi

abd

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, basın açıklamasında ABD’nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'ya yönelik yeni bir yardım paketi ile ilgili açıklama yapabileceğini ifade etti.“Ukrayna'ya her iki haftada bir yardım yapma imkanına sahibiz ve ben, bunun devamını önümüzdeki haftalarda göreceğinizi düşünüyorum” diyen Kirby, ABD'nin Kiev'e yardımın devamı konusunda herhangi bir çakışmadan kaçınması gerektiğini, bu nedenle de Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya yardım için ek kaynak ile ilgili anlaşmaya varması konusunda Kongre'ye güvendiğini vurguladı.Rusya daha önce Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını açıklamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulunmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, 'Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını' dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230930/beyaz-saray-abd-rusyanin-nato-uzerindeki-baskisindan-cekindigi-icin-ukraynayi-destekliyor-1075894925.html

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