https://sputniknews.com.tr/20231004/mccarthyin-gorevinden-alinmasini-yorumlayan-rus-senator-puskov-abdde-bolunme-daha-da-derinlesecek-1076007717.html

McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek

McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek

Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T10:38+0300

2023-10-04T10:38+0300

2023-10-04T10:38+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

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rus senatör aleksey puşkov

aleksey puşkov

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Telegram kanalında Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada Temilciler Melisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesini yorumlayan Puşkov, ‘Ukrayna’ya destek’ konusundaki bölünmenin giderek daha fazla gün yüzüne çıktığına dikkat çekerken, “Bölünme, retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti. Bu bölünmeler 2024'teki yaklaşan seçimlerle birlikte daha da artacak, derinleşecektir” diye konuştu.Rus Senatör, ABD'de yüksek siyasi istikrarsızlık döngüsünün artık kimseden ‘gizlenemeyecek şekilde’ devam ettiğini vurgularken, ABD Kongresi’nde son anda kabul edilen, ancak ’Kiev’e destek’ içermeyen geçici bütçe taslağı ile ilgili mali krize şimdi de siyasi krizin eklendiğinin altını çizdi.Cumhuriyetçilerin parti üyelerini terk etmelerinin nedenlerine dikkat çeken Puşkov, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmek için ‘gizli bir anlaşma’ yaptığı ile ilgili suçlamaları hatırlattı.Sonuç olarak, Ukrayna'ya verilen destek konusundaki bölünmenin derinleştiğini ifade eden Senatör, sözlerini, “Kriz artık retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti ve daha akut ve somut bir bir krize yol açtı. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ABD'deki siyasi bölünmenin de artacağı zaten açık” ifadeleriyle sonlandırdı.ABD Temsilciler Meclisi, Başkanı Kevin McCarthy'yi görevden aldıABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerika tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.Meclisin 216 kongre üyesi McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullanırken 210'u ise aleyhte oy kullanmıştı.Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atanırken, Demokrat azınlığın temsilcileri ve Cumhuriyetçi sağ kanadın McCarthy'ye karşı birleşmesi dikkat çekmişti.Bu, ABD tarihinde ilk kez alt meclisin bir sözcüsünün görevden alınması anlamına gelirken, Kongre üyelerinin daha önce 1910'da aynı girişimde bulunduğu ancak başarısız olduğu biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-baskani-biden-kievi-destekleme-niyetinde-olduklarini-soyledi-1075996663.html

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