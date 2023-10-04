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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/mccarthyin-gorevinden-alinmasini-yorumlayan-rus-senator-puskov-abdde-bolunme-daha-da-derinlesecek-1076007717.html
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:38+0300
2023-10-04T10:38+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
abd temsilciler meclisi
kevin mccarthy
abd kongresi
washington dc
rus senatör aleksey puşkov
aleksey puşkov
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Telegram kanalında Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada Temilciler Melisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesini yorumlayan Puşkov, ‘Ukrayna’ya destek’ konusundaki bölünmenin giderek daha fazla gün yüzüne çıktığına dikkat çekerken, “Bölünme, retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti. Bu bölünmeler 2024'teki yaklaşan seçimlerle birlikte daha da artacak, derinleşecektir” diye konuştu.Rus Senatör, ABD'de yüksek siyasi istikrarsızlık döngüsünün artık kimseden ‘gizlenemeyecek şekilde’ devam ettiğini vurgularken, ABD Kongresi’nde son anda kabul edilen, ancak ’Kiev’e destek’ içermeyen geçici bütçe taslağı ile ilgili mali krize şimdi de siyasi krizin eklendiğinin altını çizdi.Cumhuriyetçilerin parti üyelerini terk etmelerinin nedenlerine dikkat çeken Puşkov, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmek için ‘gizli bir anlaşma’ yaptığı ile ilgili suçlamaları hatırlattı.Sonuç olarak, Ukrayna'ya verilen destek konusundaki bölünmenin derinleştiğini ifade eden Senatör, sözlerini, “Kriz artık retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti ve daha akut ve somut bir bir krize yol açtı. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ABD'deki siyasi bölünmenin de artacağı zaten açık” ifadeleriyle sonlandırdı.ABD Temsilciler Meclisi, Başkanı Kevin McCarthy'yi görevden aldıABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerika tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.Meclisin 216 kongre üyesi McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullanırken 210'u ise aleyhte oy kullanmıştı.Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atanırken, Demokrat azınlığın temsilcileri ve Cumhuriyetçi sağ kanadın McCarthy'ye karşı birleşmesi dikkat çekmişti.Bu, ABD tarihinde ilk kez alt meclisin bir sözcüsünün görevden alınması anlamına gelirken, Kongre üyelerinin daha önce 1910'da aynı girişimde bulunduğu ancak başarısız olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/abd-baskani-biden-kievi-destekleme-niyetinde-olduklarini-soyledi-1075996663.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, abd kongresi, washington dc, rus senatör aleksey puşkov, aleksey puşkov, rusya federasyon konseyi

McCarthy'in görevinden alınmasını yorumlayan Rus senatör Puşkov: ABD’de bölünme daha da derinleşecek

10:38 04.10.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко / Multimedya arşivine gidinAleksey Puşkov
Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı olarak ABD'de tarihe geçen Kevin McCarthy ile ilgili değerlendirmesinde, “Ukrayna'yı destekleme konusundaki bölünme, artık ‘retorik bir düzlemden pratik bir düzleme’ geçmiştir” diye konuştu.
Telegram kanalında Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada Temilciler Melisi Başkanı Kevin McCarthy'nin koltuğundan edilmesini yorumlayan Puşkov, ‘Ukrayna’ya destek’ konusundaki bölünmenin giderek daha fazla gün yüzüne çıktığına dikkat çekerken, “Bölünme, retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti. Bu bölünmeler 2024'teki yaklaşan seçimlerle birlikte daha da artacak, derinleşecektir” diye konuştu.
Rus Senatör, ABD'de yüksek siyasi istikrarsızlık döngüsünün artık kimseden ‘gizlenemeyecek şekilde’ devam ettiğini vurgularken, ABD Kongresi’nde son anda kabul edilen, ancak ’Kiev’e destek’ içermeyen geçici bütçe taslağı ile ilgili mali krize şimdi de siyasi krizin eklendiğinin altını çizdi.
Cumhuriyetçilerin parti üyelerini terk etmelerinin nedenlerine dikkat çeken Puşkov, McCarthy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmek için ‘gizli bir anlaşma’ yaptığı ile ilgili suçlamaları hatırlattı.
Sonuç olarak, Ukrayna'ya verilen destek konusundaki bölünmenin derinleştiğini ifade eden Senatör, sözlerini, “Kriz artık retorik bir düzlemden pratik bir düzleme geçti ve daha akut ve somut bir bir krize yol açtı. Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ABD'deki siyasi bölünmenin de artacağı zaten açık” ifadeleriyle sonlandırdı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkanı Kevin McCarthy'yi görevden aldı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler içindeki desteğinin azalmasının ardından mecliste yapılan oylamada görevinden düşürülerek, Amerika tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu.
Meclisin 216 kongre üyesi McCarthy'nin görevden alınması yönünde oy kullanırken 210'u ise aleyhte oy kullanmıştı.
Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi'ne geçici başkan olarak Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry atanırken, Demokrat azınlığın temsilcileri ve Cumhuriyetçi sağ kanadın McCarthy'ye karşı birleşmesi dikkat çekmişti.
Bu, ABD tarihinde ilk kez alt meclisin bir sözcüsünün görevden alınması anlamına gelirken, Kongre üyelerinin daha önce 1910'da aynı girişimde bulunduğu ancak başarısız olduğu biliniyor.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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