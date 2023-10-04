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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/karadag-basbakani-savunma-butcemizin-yuzde-14unden-fazlasini-ukraynaya-ayiriyoruz-1076031969.html
Karadağ Başbakanı: Savunma bütçemizin yüzde 14'ünden fazlasını Ukrayna'ya ayırıyoruz
Karadağ Başbakanı: Savunma bütçemizin yüzde 14'ünden fazlasını Ukrayna'ya ayırıyoruz
Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Karadağ'ın savunma bütçesinin yüzde 14'ünden fazlasını Ukrayna'ya ayırdığını belirtti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T20:12+0300
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ukrayna krizi
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Karadağ Başbakanı Abazovic, bugün katıldığı Varşova Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada Karadağ'ın savunma bütçesinin yüzde 14 ila 15’ini Ukrayna'ya ayırdığını ifade etti.Başbakan Abazovic, “Küçük Karadağ, savunma bütçesinin yüzde 14-15'ini Ukrayna'yı desteklemek için ayırıyor” diyerek, her Avrupa ülkesinin savunma bütçesinden aynı miktarda kaynak tahsis etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘üç hafta içinde biteceğini’ ileri sürdü.Abazovic, AB'nin Batı Balkan ülkelerine genişleme sürecini sürdürmesi, ayrıca Ukrayna’yı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.‘Karadağ, kabul edilen Ukraynalı sayısı açısından dünya birincisi oldu’Karadağ’ın dünyada en fazla Ukraynalı sığınmacıyı barındıran ülke haline geldiğini, bu kişilerin ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğunu ifade eden Abazovic, “Bugün, nüfus sayısına göre küçük bir ülke olan Karadağ, dünyada en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul etmiş ülkedir. Nüfusumuzun yüzde beşi Ukraynalı. Ülkemizde herkes kendini güvende hissediyor ve biz bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.Başbakan Abazoviç daha mayıs ayında Karadağ’ın nüfusuna orantılı olarak kabul ettiği Ukrayna vatandaşları bakımından Avrupa lideri olduğunu açıklamıştı.Karadağ'ın istatistik ofisi Monstat, mayıs ayında ülkenin 617 bin 213 kişilik nüfusa sahip olduğuna dair bir değerlendirme raporu yayınlamıştı. Nüfus sayımının önümüzdeki kasım ayında yapılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-rusyanin-ikinci-dunya-savasi-taktigi-ukrayna-ordusu-icin-kabusa-donustu-1076017023.html
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karadağ, ukrayna krizi, ukrayna, bütçe
karadağ, ukrayna krizi, ukrayna, bütçe

Karadağ Başbakanı: Savunma bütçemizin yüzde 14'ünden fazlasını Ukrayna'ya ayırıyoruz

20:12 04.10.2023 (güncellendi: 20:13 04.10.2023)
© AP Photo / Roman ChopUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AP Photo / Roman Chop
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Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, Karadağ'ın savunma bütçesinin yüzde 14'ünden fazlasını Ukrayna'ya ayırdığını belirtti.
Karadağ Başbakanı Abazovic, bugün katıldığı Varşova Güvenlik Forumu’nda yaptığı konuşmada Karadağ'ın savunma bütçesinin yüzde 14 ila 15’ini Ukrayna'ya ayırdığını ifade etti.
Başbakan Abazovic, “Küçük Karadağ, savunma bütçesinin yüzde 14-15'ini Ukrayna'yı desteklemek için ayırıyor” diyerek, her Avrupa ülkesinin savunma bütçesinden aynı miktarda kaynak tahsis etmesi halinde Ukrayna'daki çatışmanın ‘üç hafta içinde biteceğini’ ileri sürdü.
Abazovic, AB'nin Batı Balkan ülkelerine genişleme sürecini sürdürmesi, ayrıca Ukrayna’yı kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

‘Karadağ, kabul edilen Ukraynalı sayısı açısından dünya birincisi oldu’

Karadağ’ın dünyada en fazla Ukraynalı sığınmacıyı barındıran ülke haline geldiğini, bu kişilerin ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğunu ifade eden Abazovic, “Bugün, nüfus sayısına göre küçük bir ülke olan Karadağ, dünyada en fazla Ukraynalı sığınmacı kabul etmiş ülkedir. Nüfusumuzun yüzde beşi Ukraynalı. Ülkemizde herkes kendini güvende hissediyor ve biz bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Başbakan Abazoviç daha mayıs ayında Karadağ’ın nüfusuna orantılı olarak kabul ettiği Ukrayna vatandaşları bakımından Avrupa lideri olduğunu açıklamıştı.
Karadağ'ın istatistik ofisi Monstat, mayıs ayında ülkenin 617 bin 213 kişilik nüfusa sahip olduğuna dair bir değerlendirme raporu yayınlamıştı. Nüfus sayımının önümüzdeki kasım ayında yapılması planlanıyor.
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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