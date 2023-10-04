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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-rusyanin-ikinci-dunya-savasi-taktigi-ukrayna-ordusu-icin-kabusa-donustu-1076017023.html
ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü
ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü
ABD medyası, Rus ordusunun, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kullandığı taktikleri Ukrayna için kabusa dönüştüğünü belirtti. Rus ordusunun... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:53+0300
2023-10-04T19:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
sovyetler birliği
büyük vatanseverlik savaşı
kızıl ordu
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ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Kızıl Ordu’nun 1941-1945 yıllarında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı 'kurnaz' taktik ve güçlü savunma hattının Ukraynalı askerler için kabusa dönüştüğünü yazdı. Haberde, Rus birliklerinin uyguladığı savaş taktiklerinin Ukraynalı askerler için inanılmaz derecede zor bir engel haline geldiği vurgulanırken, “Bazı mevzilerden kasten vazgeçerek karşı tarafı bölgeye çeken, ardından yoğun topçu atışlarıyla karşılık vererek İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 'esnek savunma taktiği' uygulayan Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketini kontrol edebiliyor” ifadelerine yer verildi.'NATO'nun silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağlıyor'Askeri uzmanlar, Rusya’nın adım attırmayan mayın tarlaları, uzun hendek ağları ve tank bariyerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin modern askeri teçhizat ve uzun menzilli silahları hızlı şekilde tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü ekliyor.İngiliz araştırma kuruluşunda kara muharebesi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış kıdemli araştırmacı Ben Barry, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanyası ve diğer Mihver Devletleri ülkelerine karşı sürdürdüğü Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında da bu yaklaşımı kullandığını belirterek, bölgeden çekilerek düşmana önce hareket kabiliyeti tanıyıp ardından yoğun saldırıyla boğan bu planın başarılı bir şekilde uygulanması için iyi komuta ve kontrol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html
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ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü

19:53 04.10.2023
© Sputnik / Станислав Красильников / Multimedya arşivine gidinRusya - Ukrayna operasyonu
Rusya - Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
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ABD medyası, Rus ordusunun, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kullandığı taktikleri Ukrayna için kabusa dönüştüğünü belirtti. Rus ordusunun, esnek savunma taktikleriyle Kiev'e bağlı güçlerin tüm hareketini kontrol ettiği belirtilirken, NATO müttefiklerinin silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağladığı ifade edildi.
ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Kızıl Ordu’nun 1941-1945 yıllarında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı 'kurnaz' taktik ve güçlü savunma hattının Ukraynalı askerler için kabusa dönüştüğünü yazdı.
Haberde, Rus birliklerinin uyguladığı savaş taktiklerinin Ukraynalı askerler için inanılmaz derecede zor bir engel haline geldiği vurgulanırken, “Bazı mevzilerden kasten vazgeçerek karşı tarafı bölgeye çeken, ardından yoğun topçu atışlarıyla karşılık vererek İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 'esnek savunma taktiği' uygulayan Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketini kontrol edebiliyor” ifadelerine yer verildi.

'NATO'nun silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağlıyor'

Askeri uzmanlar, Rusya’nın adım attırmayan mayın tarlaları, uzun hendek ağları ve tank bariyerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin modern askeri teçhizat ve uzun menzilli silahları hızlı şekilde tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü ekliyor.
İngiliz araştırma kuruluşunda kara muharebesi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış kıdemli araştırmacı Ben Barry, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanyası ve diğer Mihver Devletleri ülkelerine karşı sürdürdüğü Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında da bu yaklaşımı kullandığını belirterek, bölgeden çekilerek düşmana önce hareket kabiliyeti tanıyıp ardından yoğun saldırıyla boğan bu planın başarılı bir şekilde uygulanması için iyi komuta ve kontrol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
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Şoygu, Ukrayna ordusunun eylül ayı kayıplarını açıkladı
26 Eylül, 14:42
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