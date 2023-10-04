https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-rusyanin-ikinci-dunya-savasi-taktigi-ukrayna-ordusu-icin-kabusa-donustu-1076017023.html

ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü

ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü

ABD medyası, Rus ordusunun, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kullandığı taktikleri Ukrayna için kabusa dönüştüğünü belirtti. Rus ordusunun... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T19:53+0300

2023-10-04T19:53+0300

2023-10-04T19:53+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

sovyetler birliği

büyük vatanseverlik savaşı

kızıl ordu

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ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Kızıl Ordu’nun 1941-1945 yıllarında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı 'kurnaz' taktik ve güçlü savunma hattının Ukraynalı askerler için kabusa dönüştüğünü yazdı. Haberde, Rus birliklerinin uyguladığı savaş taktiklerinin Ukraynalı askerler için inanılmaz derecede zor bir engel haline geldiği vurgulanırken, “Bazı mevzilerden kasten vazgeçerek karşı tarafı bölgeye çeken, ardından yoğun topçu atışlarıyla karşılık vererek İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 'esnek savunma taktiği' uygulayan Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketini kontrol edebiliyor” ifadelerine yer verildi.'NATO'nun silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağlıyor'Askeri uzmanlar, Rusya’nın adım attırmayan mayın tarlaları, uzun hendek ağları ve tank bariyerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin modern askeri teçhizat ve uzun menzilli silahları hızlı şekilde tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü ekliyor.İngiliz araştırma kuruluşunda kara muharebesi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış kıdemli araştırmacı Ben Barry, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanyası ve diğer Mihver Devletleri ülkelerine karşı sürdürdüğü Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında da bu yaklaşımı kullandığını belirterek, bölgeden çekilerek düşmana önce hareket kabiliyeti tanıyıp ardından yoğun saldırıyla boğan bu planın başarılı bir şekilde uygulanması için iyi komuta ve kontrol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html

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