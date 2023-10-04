https://sputniknews.com.tr/20231004/abd-basini-rusyanin-ikinci-dunya-savasi-taktigi-ukrayna-ordusu-icin-kabusa-donustu-1076017023.html
ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü
ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü
ABD medyası, Rus ordusunun, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kullandığı taktikleri Ukrayna için kabusa dönüştüğünü belirtti. Rus ordusunun... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:53+0300
2023-10-04T19:53+0300
2023-10-04T19:53+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
sovyetler birliği
büyük vatanseverlik savaşı
kızıl ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075931201_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_09554c2a194634deba07897eeaab9a9a.jpg
ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Kızıl Ordu’nun 1941-1945 yıllarında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı 'kurnaz' taktik ve güçlü savunma hattının Ukraynalı askerler için kabusa dönüştüğünü yazdı. Haberde, Rus birliklerinin uyguladığı savaş taktiklerinin Ukraynalı askerler için inanılmaz derecede zor bir engel haline geldiği vurgulanırken, “Bazı mevzilerden kasten vazgeçerek karşı tarafı bölgeye çeken, ardından yoğun topçu atışlarıyla karşılık vererek İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 'esnek savunma taktiği' uygulayan Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketini kontrol edebiliyor” ifadelerine yer verildi.'NATO'nun silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağlıyor'Askeri uzmanlar, Rusya’nın adım attırmayan mayın tarlaları, uzun hendek ağları ve tank bariyerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin modern askeri teçhizat ve uzun menzilli silahları hızlı şekilde tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü ekliyor.İngiliz araştırma kuruluşunda kara muharebesi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış kıdemli araştırmacı Ben Barry, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanyası ve diğer Mihver Devletleri ülkelerine karşı sürdürdüğü Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında da bu yaklaşımı kullandığını belirterek, bölgeden çekilerek düşmana önce hareket kabiliyeti tanıyıp ardından yoğun saldırıyla boğan bu planın başarılı bir şekilde uygulanması için iyi komuta ve kontrol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/soygu-ukrayna-ordusunun-eylul-ayi-kayiplarini-acikladi-1075773267.html
rusya
ukrayna
sovyetler birliği
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/01/1075931201_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_812bf856b2d104fd2dc2e294f24b4006.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sovyetler birliği, büyük vatanseverlik savaşı, kızıl ordu, kızıl ordu, nazi almanyası, nazi almanyası, nazi almanyası
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, sovyetler birliği, büyük vatanseverlik savaşı, kızıl ordu, kızıl ordu, nazi almanyası, nazi almanyası, nazi almanyası
ABD basını: Rusya’nın İkinci Dünya Savaşı taktiği Ukrayna ordusu için kabusa dönüştü
Abone ol
ABD medyası, Rus ordusunun, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’na karşı kullandığı taktikleri Ukrayna için kabusa dönüştüğünü belirtti. Rus ordusunun, esnek savunma taktikleriyle Kiev'e bağlı güçlerin tüm hareketini kontrol ettiği belirtilirken, NATO müttefiklerinin silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağladığı ifade edildi.
ABD merkezli The New York Times'ın haberine göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin daha önce Kızıl Ordu’nun 1941-1945 yıllarında Nazi Almanyası’na karşı kullandığı 'kurnaz' taktik ve güçlü savunma hattının Ukraynalı askerler için kabusa dönüştüğünü yazdı.
Haberde, Rus birliklerinin uyguladığı savaş taktiklerinin Ukraynalı askerler için inanılmaz derecede zor bir engel haline geldiği vurgulanırken, “Bazı mevzilerden kasten vazgeçerek karşı tarafı bölgeye çeken, ardından yoğun topçu atışlarıyla karşılık vererek İkinci Dünya Savaşı’nda olduğu gibi 'esnek savunma taktiği' uygulayan Rusya, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm hareketini kontrol edebiliyor” ifadelerine yer verildi.
'NATO'nun silah tedarik isteksizliği de Rusya'ya avantaj sağlıyor'
Askeri uzmanlar, Rusya’nın adım attırmayan mayın tarlaları, uzun hendek ağları ve tank bariyerlerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin modern askeri teçhizat ve uzun menzilli silahları hızlı şekilde tedarik etme konusundaki isteksizliğinin Rusya'nın ekmeğine yağ sürdüğünü ekliyor.
İngiliz araştırma kuruluşunda kara muharebesi çalışmaları konusunda uzmanlaşmış kıdemli araştırmacı Ben Barry, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında 22 Haziran 1941 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında Nazi Almanyası ve diğer Mihver Devletleri ülkelerine karşı sürdürdüğü Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında da bu yaklaşımı kullandığını belirterek, bölgeden çekilerek düşmana önce hareket kabiliyeti tanıyıp ardından yoğun saldırıyla boğan bu planın başarılı bir şekilde uygulanması için iyi komuta ve kontrol sağlanması gerektiğinin altını çizdi.