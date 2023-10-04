https://sputniknews.com.tr/20231004/kacakcilik-operasyonu-38-ton-paketlenmis-sahte-deterjan-ele-gecirildi-1076035125.html

Kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi

Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T23:50+0300

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türkiye

sahte

sahtecilik

bulaşık deterjanı

çamaşır deterjanı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

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sahte, sahtecilik, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı