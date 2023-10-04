https://sputniknews.com.tr/20231004/kacakcilik-operasyonu-38-ton-paketlenmis-sahte-deterjan-ele-gecirildi-1076035125.html
Kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi
Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T23:50+0300
2023-10-04T23:50+0300
2023-10-04T23:50+0300
türkiye
sahte
sahtecilik
bulaşık deterjanı
çamaşır deterjanı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-yerlikaya-istanbulda-tefecilere-yonelik-operasyonu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1076013087.html
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sahte, sahtecilik, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı
sahte, sahtecilik, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı
Kaçakçılık operasyonu: 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi
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Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bahse konu işletmede yapılan arama sonucunda; 352 ton asit ve 38 ton paketlenmiş sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.