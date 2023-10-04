https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-yerlikaya-istanbulda-tefecilere-yonelik-operasyonu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1076013087.html
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T12:20+0300
2023-10-04T12:20+0300
2023-10-04T12:22+0300
türkiye
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
tefeci
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki tefecilere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-yerlikaya-duyurdu--kahramanlar-operasyonlarinda-37-supheli-yakalandi-1076005805.html
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ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tefeci
ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, tefeci
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonu duyurdu: Çok sayıda gözaltı
12:20 04.10.2023 (güncellendi: 12:22 04.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da tefecilere yönelik 2 ayrı operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki tefecilere yönelik operasyon yapıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Yapılan çalışmalar sonrası 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silah, nakit para, çek, senet, ikili sözleşmeler ile borçlu kişilerin kayıtlarının tutulduğu defterler ele geçirildi” dedi.