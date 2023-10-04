https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-yerlikaya-duyurdu--kahramanlar-operasyonlarinda-37-supheli-yakalandi-1076005805.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar operasyonlarında' 37 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Kahramanlar operasyonlarında' 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 15 ilde 37 şüpheli yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Ağrı’da sınır ötesine... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T08:51+0300

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türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kahramanlar Operasyonu' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:"Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi."

https://sputniknews.com.tr/20231004/icisleri-bakanligi-acikladi-ankaradaki-teror-saldirisini-gerceklestirenlerin-kimlikleri-belli-oldu-1076004369.html

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