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https://sputniknews.com.tr/20231004/iran-cumhurbaskani-natonun-guney-kafkasyadaki-varligi-kabul-edilemez-1076028123.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez
İran Cumhurbaşkanı Reisi: NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığının İran için kabul edilemez olduğunu belirtti. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T21:18+0300
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İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov ile yapılan görüşmelerde, "Kuzey Atlantik İttifakı güçlerinin Güney Kafkasya bölgesindeki varlığı İran için kabul edilemez" sözlerine yer verdi. Reisi ayrıca, Zengezur Koridoru'nun bu tür riskler için sorun yaratabileceğini inandıklarını ifade etti.Reisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bu görüşmeyle ilgili olarak Ermenistan ve Azerbaycan temsilcilerinin İran Bakanlar Kurulu Başkanı'na bölgedeki mevcut durumla ilgili ayrıntılı raporlar sunduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Reisi, görüşmeler esnasında Tahran'ın tarafların farklılıklarını diyalog yoluyla çözebileceklerine inandığını ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığının hiçbir bölge ülkesinin çıkarına olmadığını vurguladı.Daha önce Güney Kafkasya'daki durumu ele alan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halef Halefov ile bir araya gelerek bölgesel düzeyde diyalog yoluyla barış ve istikrarın korunması için iki ülke arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtmiştiler. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri, İran'ın Güney Kafkasya'daki çatışmanın çözümünü sağlamak için Ermenistan-Azerbaycan sınırına gözlemci göndermeye hazır olduğunu söyledi.
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iran, azerbaycan, ermenistan, ibrahim reisi, armen grigoryan, halef halefov, nato, zengezur koridoru, rusya, türkiye, gürcistan, hüseyin emir abdullahiyan
iran, azerbaycan, ermenistan, ibrahim reisi, armen grigoryan, halef halefov, nato, zengezur koridoru, rusya, türkiye, gürcistan, hüseyin emir abdullahiyan

İran Cumhurbaşkanı Reisi: NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığı kabul edilemez

21:18 04.10.2023 (güncellendi: 21:24 04.10.2023)
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK-
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, NATO'nun Güney Kafkasya'daki varlığının İran için kabul edilemez olduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov ile yapılan görüşmelerde, "Kuzey Atlantik İttifakı güçlerinin Güney Kafkasya bölgesindeki varlığı İran için kabul edilemez" sözlerine yer verdi. Reisi ayrıca, Zengezur Koridoru'nun bu tür riskler için sorun yaratabileceğini inandıklarını ifade etti.
Reisi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zengezur Koridoru, Güney Kafkasya'da NATO'nun bölgedeki varlığının temeli haline gelebilir ve bölge ülkelerinin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmaktadır. İran bu duruma şiddetle karşı çıkmaktadır."

Bu görüşmeyle ilgili olarak Ermenistan ve Azerbaycan temsilcilerinin İran Bakanlar Kurulu Başkanı'na bölgedeki mevcut durumla ilgili ayrıntılı raporlar sunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Reisi, görüşmeler esnasında Tahran'ın tarafların farklılıklarını diyalog yoluyla çözebileceklerine inandığını ve yabancı güçlerin bölgedeki varlığının hiçbir bölge ülkesinin çıkarına olmadığını vurguladı.
Daha önce Güney Kafkasya'daki durumu ele alan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Halef Halefov ile bir araya gelerek bölgesel düzeyde diyalog yoluyla barış ve istikrarın korunması için iki ülke arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtmiştiler.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bagheri, İran'ın Güney Kafkasya'daki çatışmanın çözümünü sağlamak için Ermenistan-Azerbaycan sınırına gözlemci göndermeye hazır olduğunu söyledi.
Azerbaycan-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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