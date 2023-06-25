https://sputniknews.com.tr/20230625/azerbaycan-ve-iran-disisleri-bakanlari-telefonda-gorustu-1072856924.html

Hatlar gerilmişti: Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Hatlar gerilmişti: Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son dönemde tırmanan gerilimin ortasında telefon görüşmesi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T23:16+0300

2023-06-25T23:16+0300

2023-06-25T23:20+0300

dünya

ortadoğu

iran

azerbaycan

azerbaycan dışişleri bakanlığı

dışişleri

dışişleri bakanı

görüşme

ilham aliyev

ibrahim reisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069129250_14:0:649:357_1920x0_80_0_0_c917a30efa16f8aea165e86184c9ac2e.png

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldı.Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları ve yetkilileri arasında ekonomik ve ulaştırma projeleri de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin, müzakerelerin ve karşılıklı temasların önemine dikkat çekildi.Çözüme kavuşturulması gereken konularda müzakerelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede bakanlar, bölgesel konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetini askıya almıştı.Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere karşı operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230603/azerbaycan-vatandaslarini-irana-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyardi-1071966684.html

iran

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, iran, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, dışişleri, dışişleri bakanı, görüşme, ilham aliyev, ibrahim reisi