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https://sputniknews.com.tr/20230625/azerbaycan-ve-iran-disisleri-bakanlari-telefonda-gorustu-1072856924.html
Hatlar gerilmişti: Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Hatlar gerilmişti: Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son dönemde tırmanan gerilimin ortasında telefon görüşmesi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T23:16+0300
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dünya
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dışişleri
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ilham aliyev
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldı.Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları ve yetkilileri arasında ekonomik ve ulaştırma projeleri de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin, müzakerelerin ve karşılıklı temasların önemine dikkat çekildi.Çözüme kavuşturulması gereken konularda müzakerelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede bakanlar, bölgesel konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetini askıya almıştı.Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere karşı operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230603/azerbaycan-vatandaslarini-irana-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyardi-1071966684.html
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ortadoğu, iran, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, dışişleri, dışişleri bakanı, görüşme, ilham aliyev, ibrahim reisi
ortadoğu, iran, azerbaycan, azerbaycan dışişleri bakanlığı, dışişleri, dışişleri bakanı, görüşme, ilham aliyev, ibrahim reisi

Hatlar gerilmişti: Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

23:16 25.06.2023 (güncellendi: 23:20 25.06.2023)
© AAAzerbaycan-İran
Azerbaycan-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son dönemde tırmanan gerilimin ortasında telefon görüşmesi yaptı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğini ele aldı.
Görüşmede, iki ülkenin ilgili kurumları ve yetkilileri arasında ekonomik ve ulaştırma projeleri de dahil olmak üzere ikili ve bölgesel ilişkilerin, müzakerelerin ve karşılıklı temasların önemine dikkat çekildi.
Çözüme kavuşturulması gereken konularda müzakerelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapılan görüşmede bakanlar, bölgesel konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliği'nin faaliyetini askıya almıştı.
Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.
Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere karşı operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.
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Azerbaycan, vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı
3 Haziran , 12:06
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