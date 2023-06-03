https://sputniknews.com.tr/20230603/azerbaycan-vatandaslarini-irana-seyahat-etmemeleri-konusunda-uyardi-1071966684.html

Azerbaycan, vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Azerbaycan, vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. 03.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-03T12:06+0300

2023-06-03T12:06+0300

2023-06-03T12:19+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı hatırlatılarak Azerbaycan vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran'ı ziyaret etmemeleri, ziyaret edenlerin ise dikkatli olması tavsiye edildi.İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarına, güvenlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunulan açıklamada, vatandaşların ihtiyaç halinde Tebriz Başkonsolosluğu ile irtibata geçebileceği kaydedildi.Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda Büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.Saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetini askıya almıştı.Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.İran karşıtı görüşleriyle bilinen Azerbaycanlı siyasetçi Fazıl Mustafa, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmış, Azerbaycanlı yetkililer saldırıyı İran kaynaklı 'terör saldırısı' şeklinde nitelendirmişti.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.

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