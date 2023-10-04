https://sputniknews.com.tr/20231004/hatayda-4-buyuklugunde-deprem-1076010296.html

Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T11:18+0300

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türkiye

hatay

samandağ

afad

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Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/prof-dr-usumezsoy-marmara-depremi-ile-ilgili-malumatlar-curutuldu-1075999158.html

türkiye

hatay

samandağ

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hatay, samandağ, afad