https://sputniknews.com.tr/20231004/hatayda-4-buyuklugunde-deprem-1076010296.html
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T11:18+0300
2023-10-04T11:18+0300
2023-10-04T11:28+0300
türkiye
hatay
samandağ
afad
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Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/prof-dr-usumezsoy-marmara-depremi-ile-ilgili-malumatlar-curutuldu-1075999158.html
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hatay, samandağ, afad
Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem
11:18 04.10.2023 (güncellendi: 11:28 04.10.2023) Abone ol
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 10.58'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.