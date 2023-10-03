https://sputniknews.com.tr/20231003/prof-dr-usumezsoy-marmara-depremi-ile-ilgili-malumatlar-curutuldu-1075999158.html

Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü

Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 7 ve üstü tahmin edilen ve İstanbul’da korkuya sebep olan beklenen Marmara Depremi ile ilgili, “7 ve üstü deprem... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T23:10+0300

2023-10-03T23:10+0300

2023-10-03T23:10+0300

yaşam

deprem

deprem

istanbul

marmara depremi

kumburgaz

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İstanbul’da büyük bir yıkıma ve 7 üstü beklenen depremi oluşturacak olan fayların artık enerjisini boşalma zamanının geldiği birçok uzman tarafından dile getirilirken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu zamana kadar gelen bilgilerin çürütüldüğünü söyledi.İstanbul Beykent Üniversitesi 2023-2024 akademik açılış töreninde açlış dersini veren Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle “250 yılda bir Marmara’da büyük deprem oluyor” söyleminin 2 büyük deprem ile birlikte enerjisini 250 yıl beklemeden boşalttığını, 170 kilometrelik Marmara hattında ise aktarıldığı gibi bir enerji birikimin olmadığını söyledi.Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul’da sürekli korkunun dolaştığını fakat 1999’dan beri yerbilimlerinin ortaya koyduğu modellerin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.“Deprem ile ilgili yerbilimciler tarafından üretilen her model bir sonraki yine kendilerinin yaptığı modeli çürütüyordu” diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 7 ve üstü beklenen depremin olmayacağına dair ifadesini şu sözlerle açıkladı:'Tek risk Kumburgaz Çukurunda'Tek riskin Kumburgaz Çukurunda olduğunu orada da en fazla 6-6 buçuk arası bir deprem oluşabileceğini aktaran Üşümezsoy, “Marmara’da kırılmayan bir kesim orta sırt dediğimiz Silivri -Büyükçekmece -Florya arasında kalan 50 kilometrelik bir kesim var. ‘Orası 7’lik deprem yapar en fazla’ deniliyordu. Oysa o faya da baktığımız zaman Kumburgaz Çukurunda bir 20-30 kilometrelik bir fay var, ama ondan sonra bir daha Avcılar karşısında Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında bir fay yok. O adalar fayının devamı. Bu durumda Kumburgaz Çukurundaki fayın da Silivri ile Kumburgaz arasındaki 20 kilometrelik bir fay uzanıyor ve buradaki deprem 6 ile 6 buçuk arasında olabilir. 5,7’lik deprem de burada olmuştu ters fay olarak. Ama sürekli söylenen noktada 50 kilometrelik fay var. ‘7’lik deprem yapar’ denilen yerde eğer kabul ettikleri gibi yaklaşsak da Büyükçekmece, Florya ve Silivri arasındaki fayın iki tane 50 kilometrelik mesafenin ortasında 10 kilometrelik boş fay olmayan bir bölüm var. Bu yüzden de buradaki 2 fay birlikte kırılmaz, ayrıca bu fayların Avcılar karşısındaki sırtı kestiği denilen fay aslında Adalar fayının devamı” diye konuşarak sözlerini sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230605/sener-usumezsoy-marmaradaki-depremin-nerede-olacagini-ve-buyuklugunu-acikladi-1072027403.html

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