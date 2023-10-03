Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan’dan Meclis açılışında önemli açıklamalar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnsanı merkeze koyan, yapay zeka ile desteklenmiş hibrit bir model öngörüyoruz'
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Ukrayna, iki NATO üyesi tarafından sırtından bıçaklandı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakanı’ndan Kiev’e çağrı: 'Daha fazla genci orduya alın'
15:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li düşünce kuruluşundan olası Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili üç senaryo
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Mısır'da arkeologlar 5 bin yıllık şarap içeren testiler keşfetti
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kanada basını: Hunka ve ailesi yüzlerini göstermekten korkuyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz Silahlı Kuvvetleri Başkanı: Rusya'nın savunma hattı Batı'nın düşündüğünden daha güçlü
18:37
3 dk
SESLİ HABER
Nikaragua Dışişleri Bakanı, Batı'nın Rusya'yı istikrarsızlaştırmak için Ukrayna'yı kullandığını söyledi.
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Kanadalı eski bakan: ‘Ülke Nazi savaş suçlularının sığınağı haline geldi’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: ABD ya Ukrayna’dan vazgeçecek, ya da asker gönderecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: “Müdahale girişimleriniz çizgiyi aşıyor”
19:45
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Londra, Karadeniz'deki ticari gemileri Rusya'dan ‘korumak’ için hazırlıklara başladı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Meksika sınırına giden Musk'tan ABD'li siyasetçilere 'Ukrayna' serzenişi
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, yaptırımlara rağmen gübre ihracatını sürdürüyor
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya'da 'Zelenskiy'e yardımı keseceğiz' diyen Robert Fico seçimlerden galip çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Şoygu: “Dünyadaki durum, BDT ülkelerinin güçlü orduya sahip olmasını zorunlu kılıyor”
20:51
2 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231003/prof-dr-usumezsoy-marmara-depremi-ile-ilgili-malumatlar-curutuldu-1075999158.html
Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü
Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 7 ve üstü tahmin edilen ve İstanbul’da korkuya sebep olan beklenen Marmara Depremi ile ilgili, “7 ve üstü deprem... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:10+0300
2023-10-03T23:10+0300
yaşam
deprem
deprem
istanbul
marmara depremi
kumburgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075998757_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_3d695ce16fe002e3554f8d40a09cd4fa.jpg
İstanbul’da büyük bir yıkıma ve 7 üstü beklenen depremi oluşturacak olan fayların artık enerjisini boşalma zamanının geldiği birçok uzman tarafından dile getirilirken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu zamana kadar gelen bilgilerin çürütüldüğünü söyledi.İstanbul Beykent Üniversitesi 2023-2024 akademik açılış töreninde açlış dersini veren Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle “250 yılda bir Marmara’da büyük deprem oluyor” söyleminin 2 büyük deprem ile birlikte enerjisini 250 yıl beklemeden boşalttığını, 170 kilometrelik Marmara hattında ise aktarıldığı gibi bir enerji birikimin olmadığını söyledi.Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul’da sürekli korkunun dolaştığını fakat 1999’dan beri yerbilimlerinin ortaya koyduğu modellerin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.“Deprem ile ilgili yerbilimciler tarafından üretilen her model bir sonraki yine kendilerinin yaptığı modeli çürütüyordu” diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 7 ve üstü beklenen depremin olmayacağına dair ifadesini şu sözlerle açıkladı:'Tek risk Kumburgaz Çukurunda'Tek riskin Kumburgaz Çukurunda olduğunu orada da en fazla 6-6 buçuk arası bir deprem oluşabileceğini aktaran Üşümezsoy, “Marmara’da kırılmayan bir kesim orta sırt dediğimiz Silivri -Büyükçekmece -Florya arasında kalan 50 kilometrelik bir kesim var. ‘Orası 7’lik deprem yapar en fazla’ deniliyordu. Oysa o faya da baktığımız zaman Kumburgaz Çukurunda bir 20-30 kilometrelik bir fay var, ama ondan sonra bir daha Avcılar karşısında Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında bir fay yok. O adalar fayının devamı. Bu durumda Kumburgaz Çukurundaki fayın da Silivri ile Kumburgaz arasındaki 20 kilometrelik bir fay uzanıyor ve buradaki deprem 6 ile 6 buçuk arasında olabilir. 5,7’lik deprem de burada olmuştu ters fay olarak. Ama sürekli söylenen noktada 50 kilometrelik fay var. ‘7’lik deprem yapar’ denilen yerde eğer kabul ettikleri gibi yaklaşsak da Büyükçekmece, Florya ve Silivri arasındaki fayın iki tane 50 kilometrelik mesafenin ortasında 10 kilometrelik boş fay olmayan bir bölüm var. Bu yüzden de buradaki 2 fay birlikte kırılmaz, ayrıca bu fayların Avcılar karşısındaki sırtı kestiği denilen fay aslında Adalar fayının devamı” diye konuşarak sözlerini sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230605/sener-usumezsoy-marmaradaki-depremin-nerede-olacagini-ve-buyuklugunu-acikladi-1072027403.html
istanbul
kumburgaz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075998757_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_dd27608a2aa1156d738ff2f6130e26e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, deprem, istanbul, marmara depremi, kumburgaz
deprem, deprem, istanbul, marmara depremi, kumburgaz

Prof. Dr. Üşümezsoy: Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü

23:10 03.10.2023
© İHADeprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 7 ve üstü tahmin edilen ve İstanbul’da korkuya sebep olan beklenen Marmara Depremi ile ilgili, “7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor” dedi.
İstanbul’da büyük bir yıkıma ve 7 üstü beklenen depremi oluşturacak olan fayların artık enerjisini boşalma zamanının geldiği birçok uzman tarafından dile getirilirken Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu zamana kadar gelen bilgilerin çürütüldüğünü söyledi.
İstanbul Beykent Üniversitesi 2023-2024 akademik açılış töreninde açlış dersini veren Prof. Dr. Üşümezsoy, özellikle “250 yılda bir Marmara’da büyük deprem oluyor” söyleminin 2 büyük deprem ile birlikte enerjisini 250 yıl beklemeden boşalttığını, 170 kilometrelik Marmara hattında ise aktarıldığı gibi bir enerji birikimin olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Üşümezsoy, İstanbul’da sürekli korkunun dolaştığını fakat 1999’dan beri yerbilimlerinin ortaya koyduğu modellerin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.
“Deprem ile ilgili yerbilimciler tarafından üretilen her model bir sonraki yine kendilerinin yaptığı modeli çürütüyordu” diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy 7 ve üstü beklenen depremin olmayacağına dair ifadesini şu sözlerle açıkladı:
Dendi ki Marmara Denizi’nde 1912’de batı ucunda Saroz’da bir deprem olmuş ama o Marmara denizine girmemiş Gaziköy’de kalmış. Diğer tarafta ise 1999’da deprem oldu Körfez’de. O da Osmangazi Köprüsü’nden daha batıya doğru Marmara’ya girmedi. O yüzden Marmara boydan boya risk altında. Bu bir söylem. Ama malumat değil. Bilinç hiç değil. Bu söylemin getirdiği ikinci söylem ise, ‘1766’dan beri deprem olmamış bundan evvelde 1509’da olmuştu demek ki Marmara’da 250 yılda bir deprem oluyor. O halde Marmara boydan boya 250 yıldan beri stres altında.’ ‘1766’dan beri Marmara’da İstanbul’da deprem olmamış’ diyorlar ama 1894’te olan deprem 1766’dan daha büyük. Yani 250 yılda bir deprem oluyor söylemi bu 1894 depremi ile çürütülüyor. 1894’te Yalova Çınarcık kıyısında deprem olmuş ve bütün İstanbul’u etkilemiş.”
“’Saroz Körfezi’nde 1912 depremi Marmara’ya girmemiş yani fay Marmara’da kırılmamış’ deniyordu. O yüzden ‘Marmara’da kırılacak’ deniliyordu oysa 1912 fayı Tekirdağlıları korkutan, Tekirdağ’da deprem yapacağı söylenen 60 kilometrelik fay 1912’de kırılmış. Bu fay bundan önce 1766’da kırılmıştı. Böylelikle Marmara’da 1766’dan beri deprem olmamış tezini iki tane büyük deprem çürütüyor. 1912’de Tekirdağ Silivri’deki fay kırılmış, 1894’te Yalova Çınarcık çukurunun güneyindeki fay kırılmış. Demek ki ‘Marmara’da 1766’dan beri kırılmamış, Marmara boydan boya stres yüklü’ tezi çöküyor. Niye, fay kırıldığı zaman stres boşalır, boşaldığı zaman da artık o fayda yeniden stres birikmesi gerekir. Demek ki 170 kilometrelik Marmara’nın 60 kilometrelik doğu kesimi 1894 depreminde kırılmış, 60 kilometrelik batı kesimi ise Tekirdağ Silivri çukurundaki 1912’de kırılmış. O halde 1766’dan beri kırılmamış denilen faylar, 1894’te ve 1912’de kırılmış.”

'Tek risk Kumburgaz Çukurunda'

Tek riskin Kumburgaz Çukurunda olduğunu orada da en fazla 6-6 buçuk arası bir deprem oluşabileceğini aktaran Üşümezsoy, “Marmara’da kırılmayan bir kesim orta sırt dediğimiz Silivri -Büyükçekmece -Florya arasında kalan 50 kilometrelik bir kesim var. ‘Orası 7’lik deprem yapar en fazla’ deniliyordu. Oysa o faya da baktığımız zaman Kumburgaz Çukurunda bir 20-30 kilometrelik bir fay var, ama ondan sonra bir daha Avcılar karşısında Büyükçekmece ve Küçükçekmece arasında bir fay yok. O adalar fayının devamı. Bu durumda Kumburgaz Çukurundaki fayın da Silivri ile Kumburgaz arasındaki 20 kilometrelik bir fay uzanıyor ve buradaki deprem 6 ile 6 buçuk arasında olabilir. 5,7’lik deprem de burada olmuştu ters fay olarak. Ama sürekli söylenen noktada 50 kilometrelik fay var. ‘7’lik deprem yapar’ denilen yerde eğer kabul ettikleri gibi yaklaşsak da Büyükçekmece, Florya ve Silivri arasındaki fayın iki tane 50 kilometrelik mesafenin ortasında 10 kilometrelik boş fay olmayan bir bölüm var. Bu yüzden de buradaki 2 fay birlikte kırılmaz, ayrıca bu fayların Avcılar karşısındaki sırtı kestiği denilen fay aslında Adalar fayının devamı” diye konuşarak sözlerini sonlandırdı.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
TÜRKİYE
Şener Üşümezsoy, Marmara'daki depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü açıkladı
5 Haziran , 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала