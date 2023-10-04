‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu
07:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 44 bin TL
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231004/gunluk-kiralik-daireler-icin-yeni-duzenleme-geliyor-uymayana-1-milyon-tlye-kadar-ceza-1076005400.html
‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza
‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza
Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asıljması ve ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T08:22+0300
2023-10-04T08:22+0300
ekonomi
günlük kiralık ev
düzenleme
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074683374_0:53:999:615_1920x0_80_0_0_254df33c8462cfb01f31d890179319da.jpg
Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Sabah'ın haberine göre, evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.Şartlar belirlendiRuhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.1 milyon TL ceza gündemdeKanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230824/ev-sahipleri-kiralama-yontemi-degistirdi-kiralik-ranza-donemi-1074889026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/10/1074683374_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_bc8e336f36af87f885e11cf529c96ff6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
günlük kiralık ev, düzenleme, yasa
günlük kiralık ev, düzenleme, yasa

‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza

08:22 04.10.2023
© İHAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© İHA
Abone olTelegram
Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asıljması ve ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde.
Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Sabah'ın haberine göre, evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.

Şartlar belirlendi

Ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.
Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.

1 milyon TL ceza gündemde

Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.
Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
TÜRKİYE
Ev sahipleri kiralama yöntemi değiştirdi: Kiralık ranza dönemi
24 Ağustos, 07:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала