https://sputniknews.com.tr/20231004/gunluk-kiralik-daireler-icin-yeni-duzenleme-geliyor-uymayana-1-milyon-tlye-kadar-ceza-1076005400.html
‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza
‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza
Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asıljması ve ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T08:22+0300
2023-10-04T08:22+0300
2023-10-04T08:22+0300
ekonomi
günlük kiralık ev
düzenleme
yasa
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Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Sabah'ın haberine göre, evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.Şartlar belirlendiRuhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.1 milyon TL ceza gündemdeKanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230824/ev-sahipleri-kiralama-yontemi-degistirdi-kiralik-ranza-donemi-1074889026.html
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günlük kiralık ev, düzenleme, yasa
günlük kiralık ev, düzenleme, yasa
‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme geliyor: Uymayana 1 milyon TL'ye kadar ceza
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Günlük kiralık evlere yeni düzenleme geliyor. Evlere turizm konutu ruhsatı asıljması ve ruhsatı olmayana 1 milyon TL ceza gündemde.
Günlük kiralanan evlere yönelik düzenleme için yasa teklifi netleşti. Bu ay içinde TBMM'ye sunulacak teklif yasalaştığında günlük kiralık evleri kiralayan da kiraya veren de sorumlu olacak. Sabah'ın haberine göre, evini bu yolla kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'turizm konutu' ruhsatı alacak, kapısının önüne asacak. Bunu almayan evini günlük kiraya veremeyecek.
Şartlar belirlendi
Ruhsatın alınabilmesi için evini günlük kiraya verecek kişilerin bazı şartları yerine getirmesi istenecek. Yasal düzenleme hayata geçerse, kiralama yapan ev sahipleri başta yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atıkların kontrolü belgesi izinlerini almak zorunda olacak.
Evlerin içine de bir otelde bulunması gereken zorunlu eşyaların (saç kurutma makinası, havlu, nevresim takımı vs) bulunması istenecek. Eğer kiralanacak ev apartman içindeyse komşulardan muvafakatname istenecek. Bir kişi dahi onay vermezse ev sahibi günlük kiralama yapamayacak.
1 milyon TL ceza gündemde
Kanun yasalaştıktan sonra günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde cezai yaptırımlara maruz kalacak. Daire başına 1 milyon TL'ye yakın ceza uygulanması planlanıyor. Ayrıca belgelerin tamamlanmaması, kiralamanın da devam ettiğinin tespit edilmesi haline ev mühürlenecek.
Yeni düzenlemeyle, günlük kiralamalarda tıpkı otellerde olduğu gibi kiralamayı yapan kişinin kimlik bilgileri ve konaklama süreleri Emniyet'e ibraz edilecek. Bunun için e-devlet üzerinden bir ara yüz açılacak. Bu bilgileri vermeyen ev sahipleri sorumlu olacak ve cezai yaptırıma maruz kalacak. Bununla ilgili denetim mekanizmaları hızlanacak.