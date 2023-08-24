https://sputniknews.com.tr/20230824/ev-sahipleri-kiralama-yontemi-degistirdi-kiralik-ranza-donemi-1074889026.html

Ev sahipleri kiralama yöntemi değiştirdi: Kiralık ranza dönemi

Ev sahipleri kiralama yöntemi değiştirdi: Kiralık ranza dönemi

Son dönemde ‘paylaşımlı evler’den sonra, ‘paylaşımlı oda’ ilanları da artmaya başladı. Odaya birkaç yatak ya da ranza konulurken 8 kişiye kadar kalınabiliyor. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T07:25+0300

2023-08-24T07:25+0300

2023-08-24T07:25+0300

türkiye

kiracı

kiralama

üniversite

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Yüzbinlerce üniversite öğrencisi için ev telaşı başladı. Başka illerde eğitim görecek gençler bugünlerde barınma sınavını geçmeye çalışıyor. Geçmiş yıllarda 2-3 arkadaş bir araya gelip ev kiralıyordu. Artık kira rakamları buna da izin vermiyor.Hürriyet'in haberine göre, ev sahipleri de kiralama modelini değiştirdi. Son haftalarda paylaşımlı ev yerine paylaşımlı oda ilanları öne çıkmaya başladı.Yurtlar gibi Odalara 2-3 yatak ya da ranzalar konularak kiralama yapılıyor. Tıpkı yurtlar gibi aynı odada 2 ile 8 kişi kalıyor. Mutfak ve banyo ortak kullanılırken, kimi zaman faturalar kiraya dahil oluyor, kimi zaman da ortak fatura ödeme modeli uygulanıyor. Bazı evlerde yatak odaları dışında salonların da kanepe ya da yatak ilave edilerek kiraya verilmesi dikkat çekiyor. Kimi evlerde kiracılara kilitli dolaplar verilirken, ortak alanlarda güvenlik nedeniyle kamera kaydı alındığı da belirtiliyor. Üstelik bu tip odalar büyüyen barınma krizi nedeniyle sadece öğrenciler değil, çalışanlar tarafından da tercih ediliyor.Oda fiyatları ne kadar?Kiralara getirilen yüzde 25 zam sınırı ve kiracı tahliye etmenin uzun sürmesi de ev sahiplerini bu yola itiyor. İlan sitelerinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da paylaşımlı oda fiyatlarından bazıları şöyle:* Kadıköy’de 3 kişilik odada kişi başı 4 bin 750 lira, bir ilanda da 4 kişilik odada 2 bin 250 lira isteniyor.* Avcılar’da 2-3 kişilik oda için kişi başı ödeme 4 bin lira.* Esenyurt’ta 2 kişilik odada kalmanın kişi başı maliyeti 2 bin 850 lira.* Bayrampaşa’da 4 kişilik oda için her bir kiracı 1.500 lira ödüyor.* Bağcılar’da 6 kişilik odalara kişi başı 1.700 lira ödeniyor.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, bu tip kiralamaların yasal olup olmadığı sorusuna yanıt verdi. Kiraz, “Günlük, haftalık ya da sezonluk kiralama yapılıyorsa bu Yargıtay’ın son dönemde verdiği kararlara göre ticari bir kiralamadır. Ev sahibi, apartman ya da sitede maliklerin yüzde 100’ünden onay almak zorundadır. Tek başına yönetici onayı yetmez. Bir gelir söz konusu olduğu için ev sahibi, mali açılış yapmak durumunda. Ayrıca evde kalanların kimlik bilgisini de jandarma ya da polise bildirmeli” dedi.'Kiracının alt kiralama hakkı olup olmadığını öğrenilmeli'Avukat Kira açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Bu tip kiralama yapacak vatandaşlar ise şunlara dikkat etmeli; Eğer evi ev sahibi değil, kiracıdan kiralıyorsa o kiracının alt kiralama hakkı olup olmadığını öğrenmeli. Ev sahibinden habersiz gizli bir kiralama varsa, siz düzenli ödeme de yapsanız ev sahibinin tahliye talebinden etkilenirsiniz. Ayrıca sözleşmeye doğrudan taraf olmazsanız, ev sahibi ve size evi kiralayan kiracının arasındaki tüm hukuki anlaşmazlıklardan olumsuz etkilenirsiniz. Eğer kişi ev sahibinden kiralama yapacaksa da mutlaka kira sözleşmesi yapmalı, sözlü bir anlaşma ile ödeme yapmamalı.”

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