https://sputniknews.com.tr/20230823/istanbulda-yasayan-yabanci-sayisi-aciklandi-1074858761.html
İstanbul’da yaşayan yabancı sayısı açıklandı
İstanbul’da yaşayan yabancı sayısı açıklandı
İstanbul'da 1 milyon 147 bin yabancı yaşıyor. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T11:57+0300
2023-08-23T11:57+0300
2023-08-23T12:13+0300
türkiye
istanbul
yaşlı nüfus
nüfus sayımı
nüfus planlaması
genç nüfus
yabancı
türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşarak İstanbul’da yaşayan yabancı sayısını paylaştı.Gökce, paylaşımında, "İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/antalyaya-bu-yil-gelen-yabanci-turist-sayisi-simdiden-1-milyonu-asti-1069529275.html
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istanbul, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, yabancı, türkiye
istanbul, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, yabancı, türkiye
İstanbul’da yaşayan yabancı sayısı açıklandı
11:57 23.08.2023 (güncellendi: 12:13 23.08.2023) Abone ol
İstanbul'da 1 milyon 147 bin yabancı yaşıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşarak İstanbul’da yaşayan yabancı sayısını paylaştı.
Gökce, paylaşımında, "İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" dedi.