https://sputniknews.com.tr/20230823/istanbulda-yasayan-yabanci-sayisi-aciklandi-1074858761.html

İstanbul’da yaşayan yabancı sayısı açıklandı

İstanbul’da yaşayan yabancı sayısı açıklandı

İstanbul'da 1 milyon 147 bin yabancı yaşıyor. 23.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-23T11:57+0300

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istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini paylaşarak İstanbul’da yaşayan yabancı sayısını paylaştı.Gökce, paylaşımında, "İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230411/antalyaya-bu-yil-gelen-yabanci-turist-sayisi-simdiden-1-milyonu-asti-1069529275.html

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istanbul, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, yabancı, türkiye