https://sputniknews.com.tr/20230411/antalyaya-bu-yil-gelen-yabanci-turist-sayisi-simdiden-1-milyonu-asti-1069529275.html
Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı şimdiden 1 milyonu aştı
Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı şimdiden 1 milyonu aştı
Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T17:05+0300
2023-04-11T17:05+0300
2023-04-11T17:05+0300
yaşam
antalya
turist
sayı
valilik
yabancı turist
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu sene 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230402/depremin-ardindan-adiyamana-ilk-turist-kafilesi-guney-koreden-geldi-1069063444.html
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antalya, turist, sayı, valilik, yabancı turist
antalya, turist, sayı, valilik, yabancı turist
Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı şimdiden 1 milyonu aştı
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Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.
Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu sene 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.
Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.