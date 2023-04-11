https://sputniknews.com.tr/20230411/antalyaya-bu-yil-gelen-yabanci-turist-sayisi-simdiden-1-milyonu-asti-1069529275.html

Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı şimdiden 1 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl gelen yabancı turist sayısı şimdiden 1 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T17:05+0300

2023-04-11T17:05+0300

2023-04-11T17:05+0300

yaşam

antalya

turist

sayı

valilik

yabancı turist

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, turizm sezonuna hızlı başlayan kentte farklı ülkelerden gelen turistler, tatilin keyfini çıkarıyor.Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turistin geldiği kenti, bu sene 1 Ocak-9 Nisan döneminde 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist ziyaret etti.Antalya'da, 1 milyon yabancı turist hedefine geçen yıla göre iki hafta öncesinden ulaşıldı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230402/depremin-ardindan-adiyamana-ilk-turist-kafilesi-guney-koreden-geldi-1069063444.html

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