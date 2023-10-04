Galatasaray'dan İngiliz makamlarına tepki

"Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir. Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye’nin gururu Galatasaray Spor Kulübünün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız. Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."