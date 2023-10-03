Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı'ndan toplu aşı ve kapanma açıklaması
07:05
114 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
Sayıştay'ın denetleyemediği kurumlar
10:30
31 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Galatasaray, Manchester United deplasmanında
12:00
90 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
1 Ekim saldırısı hangi mesajları içeriyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: “Ukrayna, Rusya ile çatışmalarda en iyi dokuz tugayını kaybetti”
17:45
2 dk
SESLİ HABER
'Ukrayna'ya yardım içermeyen' bütçe taslağını onaylayan ABD'ye Borrell’den tepki: Pişman olacağız
17:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman Soskin: Zelenskiy ülkede halkı için bir toplama kampı oluşturdu
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Biden, 'Ukrayna'ya yardım' içermeyen geçici bütçe tasarısını imzaladı
18:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Kongresi: “İngiltere'nin Ukrayna’ya asker gönderme kararı Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı olur”
19:15
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'daki Türk inşaat işçisine ödül
19:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Biden'ın Ukrayna ordusuyla ilgili hayalini yazdı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'nin 'Kiev'e yardım içermeyen' geçici bütçesine ilişkin açıklama
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Hindistan, Kanada’nın 40 diplomatını geri çağırmasını talep etti
20:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20231003/galatasaray-manchester-unitedi-3-2-yendi-1075999853.html
Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi
Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 yendi. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T23:58+0300
2023-10-04T00:14+0300
galatasaray
spor
manchester united
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076000186_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_c9b9b45e5fea8e2d9ed092bf0e26c3b3.jpg
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaştı.Maçın 2. dakikasında, solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.İkinci yarı54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. 65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı. 81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076000186_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_f817bcb70b43e4e651c542d28971dc4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, manchester united, maç
galatasaray, manchester united, maç

Galatasaray, Manchester United'ı 3-2 yendi

23:58 03.10.2023 (güncellendi: 00:14 04.10.2023)
© İHA / Peter PowellUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
© İHA / Peter Powell
Abone olTelegram
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 yendi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımı ile karşılaştı.
Maçın 2. dakikasında, solda ceza sahasına giren Hojlund'un pasıyla penaltı noktası civarında buluşan Bruno Fernandes'in bekletmeden vuruşunda top yandan auta çıktı.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759
17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Savunmadan atılan uzun pasla sağdan atağa katılan Rashford, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisindeki Hojlund kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
23. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasına giren Zaha, savunmadaki Dalot ile mücadeleye girdi. Topu iyi saklayan Fildişi Sahilli yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak rakibine de çarparak ağlarla buluştu: 1-1.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759
Mücadelenin devre arasına eşitlikle girildi.

İkinci yarı

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
© İHA / YUNUS DALGIÇ-AW044759
Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.
67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.
© İHA / Peter PowellUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda İngiltere ekibi Manchester United’ı 3-2 mağlup etti.
© İHA / Peter Powell
71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.
76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.
78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.
81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.
Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала