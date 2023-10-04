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Erdoğan ile bir araya geldiğinde 'Eşimle ayrı yaşıyoruz' demişti: Musk, Grimes ile davalık oldu
Erdoğan ile bir araya geldiğinde 'Eşimle ayrı yaşıyoruz' demişti: Musk, Grimes ile davalık oldu
Grimes sahne adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, üç çocuğuyla ilgili Elon Musk'a dava açtı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T10:10+0300
2023-10-04T10:27+0300
yaşam
musk
elon musk
x æ a-12 musk
recep tayyip erdoğan
dava
velayet
çocukların velayeti
çocuk
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Grimes, Elon Musk ile ebeveynlik ilişkisi üzerinden mahkemelik oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Grimes, Cuma günü San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde 'ebeveynlik ilişkisi' kurmak için dilekçe verdi. Başvuruyu ilk olarak haberleştiren The San Francisco Standard'a göre, bu talep genellikle iki ebeveyn evli olmadığında ve bireylerden biri bir çocuğun ebeveynliğinin yasal olarak tanınmasını istediğinde ya da nafaka veya velayet talep ettiğinde yapılıyor.Nafaka veya velayet talebi henüz yokDilekçenin ayrıntıları şu anda bilinmiyor. Mahkeme kayıtlarına göre Musk, Grimes'ın yasal talebine henüz bir yanıt vermedi ve şarkıcı da henüz velayet ya da nafaka talebinde bulunmadı.Mahkeme başvurusu, Grimes'ın Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson'ın X'te yayınladığı Shivon Zilis ve Musk'ın iki çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafına cevaben sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımdan haftalar sonra geldi.Grimes, sonradan silinen bir gönderide "Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatıma yanıt verin" dedi ve ekledi:Isaacson milyarderle ilgili biyografisinde Musk'ın Zilis'ten çocuk sahibi olma kararını Grimes'tan sakladığını ve şarkıcının bunu ancak geçen yıl Insider tarafından ortaya çıkarıldığında öğrendiğini söyledi.Erdoğan, 'Eşin nerede?' demiştiBirleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk ile bir araya gelmiş ve "Eşin nerde?" diye sormuştu. Musk ise bu soruyu, "Biz şu an ayrı yaşıyoruz. Onun için oğluma ben bakıyorum" diyerek cevaplamıştı.Grimes ve Musk'ın X Æ A-12 de dahil olmak üzere üç çocukları bulunuyor. Musk'ın, aynı adı taşıyan sosyal medya şirketindeki toplantılar, ulusal televizyondaki röportajlar ve SpaceX roket fırlatmaları da dahil olmak üzere X'i işe getirdiği biliniyor. Musk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesinde de X Æ A-12 yanındaydı.Önceki partnerleri ve eşleri ile birlikte Musk'ın 10 çocuğu olduğu biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231003/elon-muska-dava-acildi-en-az-bir-milyon-dolar-tazminat-1075989849.html
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musk, elon musk, x æ a-12 musk, recep tayyip erdoğan, dava, velayet, çocukların velayeti, çocuk, ebeveyn, grimes
musk, elon musk, x æ a-12 musk, recep tayyip erdoğan, dava, velayet, çocukların velayeti, çocuk, ebeveyn, grimes

Erdoğan ile bir araya geldiğinde 'Eşimle ayrı yaşıyoruz' demişti: Musk, Grimes ile davalık oldu

10:10 04.10.2023 (güncellendi: 10:27 04.10.2023)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSElon Musk ve sevgilisi Grimes
Elon Musk ve sevgilisi Grimes - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
Abone olTelegram
Grimes sahne adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, üç çocuğuyla ilgili Elon Musk'a dava açtı.
Grimes, Elon Musk ile ebeveynlik ilişkisi üzerinden mahkemelik oldu. Mahkeme kayıtlarına göre Grimes, Cuma günü San Francisco Yüksek Mahkemesi'nde 'ebeveynlik ilişkisi' kurmak için dilekçe verdi. Başvuruyu ilk olarak haberleştiren The San Francisco Standard'a göre, bu talep genellikle iki ebeveyn evli olmadığında ve bireylerden biri bir çocuğun ebeveynliğinin yasal olarak tanınmasını istediğinde ya da nafaka veya velayet talep ettiğinde yapılıyor.

Nafaka veya velayet talebi henüz yok

Dilekçenin ayrıntıları şu anda bilinmiyor. Mahkeme kayıtlarına göre Musk, Grimes'ın yasal talebine henüz bir yanıt vermedi ve şarkıcı da henüz velayet ya da nafaka talebinde bulunmadı.
Mahkeme başvurusu, Grimes'ın Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson'ın X'te yayınladığı Shivon Zilis ve Musk'ın iki çocuğuyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafına cevaben sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımdan haftalar sonra geldi.

Grimes, sonradan silinen bir gönderide "Shivon'a engelimi kaldırmasını ve Elon'a oğlumu görmeme izin vermesini söyleyin ya da lütfen avukatıma yanıt verin" dedi ve ekledi:
"Bu durum ailemi tamamen parçalamasına rağmen çocuklarımın bir fotoğrafını bile görmeme izin verilmedi"
Isaacson milyarderle ilgili biyografisinde Musk'ın Zilis'ten çocuk sahibi olma kararını Grimes'tan sakladığını ve şarkıcının bunu ancak geçen yıl Insider tarafından ortaya çıkarıldığında öğrendiğini söyledi.

Erdoğan, 'Eşin nerede?' demişti

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musk ile bir araya gelmiş ve "Eşin nerde?" diye sormuştu. Musk ise bu soruyu, "Biz şu an ayrı yaşıyoruz. Onun için oğluma ben bakıyorum" diyerek cevaplamıştı.
Grimes ve Musk'ın X Æ A-12 de dahil olmak üzere üç çocukları bulunuyor. Musk'ın, aynı adı taşıyan sosyal medya şirketindeki toplantılar, ulusal televizyondaki röportajlar ve SpaceX roket fırlatmaları da dahil olmak üzere X'i işe getirdiği biliniyor. Musk'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan görüşmesinde de X Æ A-12 yanındaydı.
Önceki partnerleri ve eşleri ile birlikte Musk'ın 10 çocuğu olduğu biliniyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2023
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Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi
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