https://sputniknews.com.tr/20231003/elon-muska-dava-acildi-en-az-bir-milyon-dolar-tazminat-1075989849.html

Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi

Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi

ABD'de üniversiteden yeni mezun olan bir genç, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada kendisini de protestocu olarak gösterdiği... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T17:38+0300

2023-10-03T17:38+0300

2023-10-03T17:57+0300

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Kaliforniyalı Benjamin Brody, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada yanlış bir şekilde konumlandıran paylaşımları X'te popüler hale getirmesinin ardından tacize uğradığını' iddia ederek Elon Musk'a hakaret davası açtı.Haziran ayında X'te yayınlanan bir video, Oregon'daki bir Onur Festivali yakınlarında protestocuların karıştığı bir çatışmayı kayıt altına aldı. ABD merkezli The Oregonian gazetesine göre, olaya karışanlardan bazıları Proud Boys grubunun renklerini giymişti. X'te bazı kullanıcılar katılımcılardan birini yanlışlıkla Benjamin Brody olarak tespit etti ve 'üniversite sonrası hükümet için çalışma planlarını vurgulayarak federal ajanların olaya karıştığına dair asılsız iddialar' yaydı.En az bir milyon dolar tazminatDava, Musk'ın Brody ile ilgili paylaşımları yayan kullanıcılarla etkileşime geçtiği ve Musk'ın olayı 'olası bir sahte bayrak durumu' olarak tanımladığı ekran görüntülerini de içeriyor. 'Sahte bayrak' olarak ifade edilen bu durum ise rakip istihbarat örgütü personelinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği yaklaşımı anlatmak için askeri bir terim olarak kullanılıyor.Davaya göre olay meydana geldiğinde Kaliforniya'da olduğunu söyleyen yeni üniversite mezunu Brody, Musk yüzünden tacize tacize uğradığını dile getirdi. Brody, en az bir milyon dolar tazminat talep etmeyi planlıyor. Musk'ın avukatları ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html

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