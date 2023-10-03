https://sputniknews.com.tr/20231003/elon-muska-dava-acildi-en-az-bir-milyon-dolar-tazminat-1075989849.html
Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi
Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi
ABD'de üniversiteden yeni mezun olan bir genç, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada kendisini de protestocu olarak gösterdiği... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T17:38+0300
2023-10-03T17:38+0300
2023-10-03T17:57+0300
dünya
elon musk
twitter
x
proud boys
the oregonian
kaliforniya
sandy hook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b007e912dbeb12eda9f9ad8a135554ad.jpg
Kaliforniyalı Benjamin Brody, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada yanlış bir şekilde konumlandıran paylaşımları X'te popüler hale getirmesinin ardından tacize uğradığını' iddia ederek Elon Musk'a hakaret davası açtı.Haziran ayında X'te yayınlanan bir video, Oregon'daki bir Onur Festivali yakınlarında protestocuların karıştığı bir çatışmayı kayıt altına aldı. ABD merkezli The Oregonian gazetesine göre, olaya karışanlardan bazıları Proud Boys grubunun renklerini giymişti. X'te bazı kullanıcılar katılımcılardan birini yanlışlıkla Benjamin Brody olarak tespit etti ve 'üniversite sonrası hükümet için çalışma planlarını vurgulayarak federal ajanların olaya karıştığına dair asılsız iddialar' yaydı.En az bir milyon dolar tazminatDava, Musk'ın Brody ile ilgili paylaşımları yayan kullanıcılarla etkileşime geçtiği ve Musk'ın olayı 'olası bir sahte bayrak durumu' olarak tanımladığı ekran görüntülerini de içeriyor. 'Sahte bayrak' olarak ifade edilen bu durum ise rakip istihbarat örgütü personelinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği yaklaşımı anlatmak için askeri bir terim olarak kullanılıyor.Davaya göre olay meydana geldiğinde Kaliforniya'da olduğunu söyleyen yeni üniversite mezunu Brody, Musk yüzünden tacize tacize uğradığını dile getirdi. Brody, en az bir milyon dolar tazminat talep etmeyi planlıyor. Musk'ın avukatları ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/elon-musk-zelenskiy-ile-dalga-gecti-5-dakika-para-istemeyince-ben-1075940121.html
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0f/1062343107_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_af62ffdab86e4c93acf3233ac20327b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , x, proud boys, the oregonian, kaliforniya, sandy hook
elon musk, twitter , x, proud boys, the oregonian, kaliforniya, sandy hook
Elon Musk'a dava açıldı: En az bir milyon dolar tazminat talebi
17:38 03.10.2023 (güncellendi: 17:57 03.10.2023) Abone ol
ABD'de üniversiteden yeni mezun olan bir genç, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada kendisini de protestocu olarak gösterdiği paylaşımları olduğu' suçlamasıyla Elon Musk'a dava açtı.
Kaliforniyalı Benjamin Brody, kendisini 'aşırı sağcı protestocuların karıştığı bir kargaşada yanlış bir şekilde konumlandıran paylaşımları X'te popüler hale getirmesinin ardından tacize uğradığını' iddia ederek Elon Musk'a hakaret davası açtı.
Haziran ayında X'te yayınlanan bir video, Oregon'daki bir Onur Festivali yakınlarında protestocuların karıştığı bir çatışmayı kayıt altına aldı. ABD merkezli The Oregonian gazetesine göre, olaya karışanlardan bazıları Proud Boys grubunun renklerini giymişti.
X'te bazı kullanıcılar katılımcılardan birini yanlışlıkla Benjamin Brody olarak tespit etti ve 'üniversite sonrası hükümet için çalışma planlarını vurgulayarak federal ajanların olaya karıştığına dair asılsız iddialar' yaydı.
En az bir milyon dolar tazminat
Dava, Musk'ın Brody ile ilgili paylaşımları yayan kullanıcılarla etkileşime geçtiği ve Musk'ın olayı 'olası bir sahte bayrak durumu' olarak tanımladığı ekran görüntülerini de içeriyor. 'Sahte bayrak' olarak ifade edilen bu durum ise rakip istihbarat örgütü personelinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği yaklaşımı anlatmak için askeri bir terim olarak kullanılıyor.
Davaya göre olay meydana geldiğinde Kaliforniya'da olduğunu söyleyen yeni üniversite mezunu Brody, Musk yüzünden tacize tacize uğradığını dile getirdi. Brody, en az bir milyon dolar tazminat talep etmeyi planlıyor. Musk'ın avukatları ise yorum taleplerine yanıt vermedi.