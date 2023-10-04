https://sputniknews.com.tr/20231004/chp-3-isim-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1076030602.html
CHP 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile köşe yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:24+0300
2023-10-04T19:24+0300
2023-10-04T19:32+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
suç duyurusu
tanju özcan
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Cumhuriyet Halk Partisi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP, 'CHP'li belediyelerde kişisel rant elde edildiği' iddiasını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Özcan ve Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile gazeteci Övür'ün, 'Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri' iddiasını yargıya taşıdı.CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı yapılan başvuruda, CHP'nin 'yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan' söz konusu kişiler hakkında 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231003/chp-il-baskan-adayi-canpolat-kilicdarogluna-saldirmak-ataturke-saldirmaktir-1075969761.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suç duyurusu, tanju özcan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), suç duyurusu, tanju özcan
CHP 3 isim hakkında suç duyurusunda bulundu
19:24 04.10.2023 (güncellendi: 19:32 04.10.2023) Abone ol
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile köşe yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP, 'CHP'li belediyelerde kişisel rant elde edildiği' iddiasını dile getiren Bolu Belediye Başkanı Özcan ve Menemen Belediye Başkanı Aksoy ile gazeteci Övür'ün, 'Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın bir asansör firması üzerinden CHP'li belediyelerde kişisel rant elde ettikleri' iddiasını yargıya taşıdı.
CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ayrı ayrı yapılan başvuruda, CHP'nin 'yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan' söz konusu kişiler hakkında 'iftira', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.