https://sputniknews.com.tr/20231003/chp-il-baskan-adayi-canpolat-kilicdarogluna-saldirmak-ataturke-saldirmaktir-1075969761.html

CHP İl başkan adayı Canpolat: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Atatürk'e saldırmaktır

CHP İl başkan adayı Canpolat: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Atatürk'e saldırmaktır

CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, "Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa... 03.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-03T02:50+0300

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türkiye

cemal canpolat

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

mustafa kemal atatürk

kemal kılıçdaroğlu

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, TV100'de katıldığı programda partideki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi. "Partinin iç işlerini, yenilenme sürecini keşke CHP kongrelerinde tartışmış olsak. Mustafa Kemal’in koltuğunu kamuoyunda tartışmaya açmamış olsak, doğru olan budur" diyen Canpolat, şu ifadeleri kullandı:'Devşirme kadroların uzun dönem parti yönetimini işgal ettiğini biliyoruz''Sadullah Ergin, CHP’nin değil ittifak yapılan partinin milletvekilidir'Canpolat, "FETÖ’nün yolunu açan Sadullah Ergin’i Çankaya’da aday olarak koyak mıdır Atatürkçülük?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Özgür Çelik’le ilgili olumsuz tek şey söylemem" diyen Canpolat, "Bana düşen, partinin tamamını kucaklayıp ona sahip çıkmaktır. Bunun için İstanbul’da aday oldum. Genel Başkanımızla görüştükten sonra onayıyla aday olmuş oldum" diye konuştu.'İmamoğlu’na ‘Ben aday olacağım, bana destek ver’ demedim'Canpolat, "Belediyelerin, delege işlerine, parti içi işlere, billboard işlerine girişmesi doğru değildir. CHP geleneğinde böyle bir şey yoktur. İmamoğlu’yla ne konuştuysak onların arkasındayım. İmamoğlu’yla bu partide barışı sağlamak için mücadele verdik. İmamoğlu’na ‘Ben aday olacağım, bana destek ver’ demedim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230926/chp-istanbul-il-baskanligina-2-aday-sosyal-medya-hesabindan-duyurdu-1075762378.html

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cemal canpolat, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mustafa kemal atatürk, kemal kılıçdaroğlu