CHP İl başkan adayı Canpolat: Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Atatürk'e saldırmaktır
02:50 03.10.2023 (güncellendi: 02:51 03.10.2023)
© AA / Abdulhamid Hoşbaş Cemal Canpolat
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat, "Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Cemal Canpolat, TV100'de katıldığı programda partideki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi.
"Partinin iç işlerini, yenilenme sürecini keşke CHP kongrelerinde tartışmış olsak. Mustafa Kemal’in koltuğunu kamuoyunda tartışmaya açmamış olsak, doğru olan budur" diyen Canpolat, şu ifadeleri kullandı:
'Devşirme kadroların uzun dönem parti yönetimini işgal ettiğini biliyoruz'
CHP’de tartışmasız yenileşmeye ihtiyaç vardır. CHP'de dışarıdan gelen devşirme kadroların uzun dönem parti yönetimini işgal ettiğini biliyoruz. 20-30 yıldır parti yönteminde olan kadroların yıllar sonra tepeden bir değişim talebiyle sadece medya önüne çıkmaları CHP geleneklerine uymaz. Bunlar 20 yıldır milletvekili, belediye başkanı.
Şimdiye kadar cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal’in ilkelerine sahip çıkmayanlar, Mustafa Kemal söylemlerini dışarıda bırakarak ‘Sen git ben geleyim’ şeklinde değişim yapmaya çalışıyor. İstanbul’daki bu kongre sürecini tamamlayacağız, sonra yeni kadroların parti yönetime gelmesi için mücadele vereceğiz. Siyasette ilkeli değerler üzerinden tartışmak lazım. Kılıçdaroğlu’nun oturduğu koltuk, Mustafa Kemal’in oturduğu koltuktur. Kılıçdaroğlu’na saldırmak, Mustafa Kemal’e saldırmaktır.
'Sadullah Ergin, CHP’nin değil ittifak yapılan partinin milletvekilidir'
Canpolat, "FETÖ’nün yolunu açan Sadullah Ergin’i Çankaya’da aday olarak koyak mıdır Atatürkçülük?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Bu partinin hiçbir üyesi ne terörün yanında olabilir ne de bu partinin herhangi bir üyesi Mustafa Kemal Atatürk çizgisinin dışında başka bir anlayış savunabilir. Cumhuriyete kumpas kuran hiçbir anlayışın yanında olamayız. Sadullah Ergin, CHP’nin değil ittifak yapılan partinin milletvekilidir. Bunu oraya yazanlar, bugün ona tepki koyanlardır."
"Özgür Çelik’le ilgili olumsuz tek şey söylemem" diyen Canpolat, "Bana düşen, partinin tamamını kucaklayıp ona sahip çıkmaktır. Bunun için İstanbul’da aday oldum. Genel Başkanımızla görüştükten sonra onayıyla aday olmuş oldum" diye konuştu.
'İmamoğlu’na ‘Ben aday olacağım, bana destek ver’ demedim'
Canpolat, "Belediyelerin, delege işlerine, parti içi işlere, billboard işlerine girişmesi doğru değildir. CHP geleneğinde böyle bir şey yoktur. İmamoğlu’yla ne konuştuysak onların arkasındayım. İmamoğlu’yla bu partide barışı sağlamak için mücadele verdik. İmamoğlu’na ‘Ben aday olacağım, bana destek ver’ demedim" dedi.