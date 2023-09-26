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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 2. aday: Sosyal medya hesabından duyurdu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 2. aday: Sosyal medya hesabından duyurdu
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yeniden aday olduğunu açıkladı. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T06:51+0300
2023-09-26T06:51+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
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CHP’de değişim tartışmaları sürerken, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Canpolat “Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı'na adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz” diye yazdı.İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik de adaylığını açıklamıştı. Cemal Canpolat kimdir?CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, 1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır. Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.35. Olağan İstanbul İl kongresinde 25 ilçe başkanlığının desteğini alarak CHP İl Başkanlığı'na seçildi.36. Olağan İstanbul il kongresinde yeniden aday oldu. Kaftancıoğlu'na karşı yarışan Canpolat, 318 delegenin oyunu aldı. Canpolat 7 sadece 7 oy farkla seçimi kaybetti.
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cemal canpolat kimdir, cemal canpolat kaç yaşında, cemal canpolat nereli
cemal canpolat kimdir, cemal canpolat kaç yaşında, cemal canpolat nereli

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 2. aday: Sosyal medya hesabından duyurdu

06:51 26.09.2023
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA
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Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yeniden aday olduğunu açıkladı.
CHP’de değişim tartışmaları sürerken, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat da aday olduğunu açıkladı.
Adaylığını sosyal medyadan açıklayan Canpolat “Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı'na adayım. Geçmişte başardık! İstanbul’da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00’de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl Başkanlığımıza bekliyoruz” diye yazdı.
İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik de adaylığını açıklamıştı.

Cemal Canpolat kimdir?

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, 1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.
Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.

Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır. Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.

35. Olağan İstanbul İl kongresinde 25 ilçe başkanlığının desteğini alarak CHP İl Başkanlığı'na seçildi.

36. Olağan İstanbul il kongresinde yeniden aday oldu. Kaftancıoğlu'na karşı yarışan Canpolat, 318 delegenin oyunu aldı. Canpolat 7 sadece 7 oy farkla seçimi kaybetti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanlığı için 'yarış' başladı: İlk aday belli oldu
23 Eylül, 16:12
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