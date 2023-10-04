https://sputniknews.com.tr/20231004/bati-basini-macaristan-ukraynaya-verilen-yardim-paketinin-yariya-indirilmesini-onerdi-1076009541.html

Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardım paketinin yarıya indirilmesini önerdi

Batı basını: Macaristan, Ukrayna'ya verilen yardım paketinin yarıya indirilmesini önerdi

Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Macaristan’ın üyesi olduğu Avrupa Birliği’ne (AB) Ukrayna için 4 yıllık sürekli mali desteği içeren toplam 50 milyar... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T11:22+0300

2023-10-04T11:22+0300

2023-10-04T11:22+0300

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ABD merkezli Bloomberg'in AB Komisyonu yetkililerine dayandırdığı haberine göre Budapeşte, bu aşamada Kiev için 25 milyar euroluk yardımın yeterli olacağına inanırken, eylül ayında Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna için 4 yıllığına tasarladığı 50 milyar euro değerinde yeni bir yardım paketi önermişti.Bloomberg, Macaristan’ın geçen hafta üye ülkelere bu aşamada Ukrayna için 25 milyar euro’nun yeterli olacağı konusunda bilgi verdiğine değinirken, ajansa konuşan kaynaklar, AB’nin, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına bağlı olarak Kiev'e 25 milyar euro daha sağlanabileceği 2024-2027 bütçe planlama döneminde yardım miktarını değerlendirmesi gerektiğini aktardı.Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, komisyonun 2024'ten 2027'ye kadar olan dönem için uzun vadeli AB bütçesini gözden geçirdiğini söylemiş, üye ülkelerin, özellikle Ukrayna'ya yardım olmak üzere göç ve mülteci uygulamalarına destek için bütçeyi 66 milyar euro artırması çağrısında bulunmuştu.Leyen, bu önerilerin birliğin rekabet gücünü artıracağını vurgularken, bu miktardan 50 milyar euro'nun hibe ve kredi şeklinde önümüzdeki dört yıl içinde Kiev'e mali yardım olarak sağlanması teklifinde bulundu.AB Komisyonu Başkanı’nın sunduğu teklifi değerlendiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, Kiev'e verilen paranın daha sonra nereye gittiğinin bilinmediğini vurgularken, bu öneriyi ‘anlamsız’ olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231003/ab-ukraynaya-yardim-ugruna-muhalif-macaristana-para-aktarabilir-1075974949.html

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