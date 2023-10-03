https://sputniknews.com.tr/20231003/ab-ukraynaya-yardim-ugruna-muhalif-macaristana-para-aktarabilir-1075974949.html
AB, Macaristan'a 'vermesi gereken' fonu Ukrayna'ya yardım etmesi için 'rüşvet' olarak kullanabilir
AB, Macaristan'a 'vermesi gereken' fonu Ukrayna'ya yardım etmesi için 'rüşvet' olarak kullanabilir
Avrupa Birliği Komisyonu'nun, birliğin bütçesini artırmak ve Kiev'e mali yardım konusunda Budapeşte'nin desteğini almak amacıyla daha önce Macaristan için... 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T11:17+0300
2023-10-03T11:17+0300
2023-10-03T11:19+0300
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Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yardım konusunda Macaristan'ın desteğini almak amacıyla daha önce dondurduğu 13 milyar euroyu iade etmeye hazırlanıyor. Macaristan, Ukrayna krizi konusunda AB'den farklı fikirleri nedeniyle bağımsız hareket etmek istemiş, bunun sonucunda da AB'nin 'para şantajına' maruz kalarak alması gereken fonu, Komisyon tarafından gasp edilmişti.AB Komisyonu'ndaki üç yetkili kaynağa atıfta bulunan İngiliz Financial Times gazetesi, Aralık 2022'de AB’nin Macaristan'a ayırdığı yaklaşık 22 milyar euroluk fonu, ülkede 'insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmediği' iddialarını gerekçe göstererek bloke ettiğini hatırlatırken, mayıs ayında ise Budapeşte’nin beklenen reformları gerçekleştirdiği kaydedilmişti.Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaeker, Brüksel'in 26 Eylül'de Macar hükümetine bu reformlarla ilgili bazı ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasını isteyen bir mektup gönderdiğini söylerken, komisyonun cevabı aldıktan sonra Macaristan'a yönelik fonların serbest bırakılması olasılığını değerlendirmeye devam edeceğini ekledi.Öte yandan AB’nin Ukrayna’ya yardımlarını birçok farklı platformda eleştiren Budapeşte, Brüksel'in eylemlerinin siyasi nedenlerle belirlendiğine dikkat çekerken, bu tutumu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konumunu zayıflatma arzusuyla ilişkilendiriyor.Geçtiğimiz günlerde AB’nin Macaristan’a ait olan fonları dondurmasıyla ilgili konuşan Orban, Brüksel'in Budapeşte'ye tahsis etmesi gereken AB fonlarının bir kısmının çoktan Kiev'e aktarılmış olabileceğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/orban-avrupa-artik-ukraynaya-destek-verecek-gucte-degil-1074127863.html
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ab, ab komisyonu, macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, insan hakları, kiev, yardım, fon
ab, ab komisyonu, macaristan, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, insan hakları, kiev, yardım, fon
AB, Macaristan'a 'vermesi gereken' fonu Ukrayna'ya yardım etmesi için 'rüşvet' olarak kullanabilir
11:17 03.10.2023 (güncellendi: 11:19 03.10.2023) Abone ol
Avrupa Birliği Komisyonu'nun, birliğin bütçesini artırmak ve Kiev'e mali yardım konusunda Budapeşte'nin desteğini almak amacıyla daha önce Macaristan için ayırdığı, ancak 'kendisine muhalefeti' nedeniyle dondurduğu yaklaşık 13 milyar euroluk fonu 'iade etmeyi' planladığı iddia edildi.
Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya yardım konusunda Macaristan'ın desteğini almak amacıyla daha önce dondurduğu 13 milyar euroyu iade etmeye hazırlanıyor. Macaristan, Ukrayna krizi konusunda AB'den farklı fikirleri nedeniyle bağımsız hareket etmek istemiş, bunun sonucunda da AB'nin 'para şantajına' maruz kalarak alması gereken fonu, Komisyon tarafından gasp edilmişti.
AB Komisyonu'ndaki üç yetkili kaynağa atıfta bulunan İngiliz Financial Times gazetesi, Aralık 2022'de AB’nin Macaristan'a ayırdığı yaklaşık 22 milyar euroluk fonu, ülkede 'insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmediği' iddialarını gerekçe göstererek bloke ettiğini hatırlatırken, mayıs ayında ise Budapeşte’nin beklenen reformları gerçekleştirdiği kaydedilmişti.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Stefan de Keersmaeker, Brüksel'in 26 Eylül'de Macar hükümetine bu reformlarla ilgili bazı ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasını isteyen bir mektup gönderdiğini söylerken, komisyonun cevabı aldıktan sonra Macaristan'a yönelik fonların serbest bırakılması olasılığını değerlendirmeye devam edeceğini ekledi.
Öte yandan AB’nin Ukrayna’ya yardımlarını birçok farklı platformda eleştiren Budapeşte, Brüksel'in eylemlerinin siyasi nedenlerle belirlendiğine dikkat çekerken, bu tutumu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konumunu zayıflatma arzusuyla ilişkilendiriyor.
Geçtiğimiz günlerde AB’nin Macaristan’a ait olan fonları dondurmasıyla ilgili konuşan Orban, Brüksel'in Budapeşte'ye tahsis etmesi gereken AB fonlarının bir kısmının çoktan Kiev'e aktarılmış olabileceğini vurgulamıştı.