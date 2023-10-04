https://sputniknews.com.tr/20231004/baraj-sulari-cekilince-ortaya-cikti-definecilerin-istilasina-ugruyor-1076006872.html
Baraj suları çekilince ortaya çıktı: Definecilerin istilasına uğruyor
Baraj suları çekilince ortaya çıktı: Definecilerin istilasına uğruyor
Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü. Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü yeniden gün yüzüne çıkarken... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T09:44+0300
2023-10-04T09:44+0300
2023-10-04T09:44+0300
türkiye
baraj
baraj gölü
antik
antik kent
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Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan ve tarihi M.Ö. 58-M.S. 29 yılları arasına dayanan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.Antik kentten geriye ise Adana Müzesi'ndeki bir Medusalı lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.Antik kent ortaya çıktıUzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, en son 2021 yılında baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı.Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, bu sene de gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi. Ancak baraj sularının çekilmesini fırsat bilen bazı defineciler, iddiaya göre, antik kentin çevresinde kazı yapmaya kalktı.Karaömerli Mahallesi Muhtarı Rasim Şahin ve mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde defineciler yakalanarak, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim edildi.Barajın suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan antik kentin definecilerin ilgisini çektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bekir Güllü, “Barajdaki suyun çekilmesi sonucunda ortaya çıkan Augusta Antik Kenti, defineciler tarafından tehlike altına girdi. Antik kentin gün yüzüne çıkmasından bugüne kadar defineciler tarafından birkaç defa kazı girişiminde bulunuldu. Definecilere göz açtırmıyoruz. Burası şehir merkezine yakın ve köyün giriş ve çıkışları köy sakinlerine yakın olduğu için kolay kolay defineciler burada kazı yapamaz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231002/saganak-yagis-sonrasi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-son-durum-1075943486.html
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baraj, baraj gölü, antik, antik kent
Baraj suları çekilince ortaya çıktı: Definecilerin istilasına uğruyor
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Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi düştü. Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü yeniden gün yüzüne çıkarken, definecilerin kazı yapmak bölgeye geldiklerini belirtildi.
Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan ve tarihi M.Ö. 58-M.S. 29 yılları arasına dayanan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.
Antik kentten geriye ise Adana Müzesi'ndeki bir Medusalı lahit, o döneme ait sikkeler ile arkeolog Mahmut Akok'un bıraktığı çizim, not ve fotoğrafları kaldı.
Antik kent ortaya çıktı
Uzun yıllardır sular altında olan ve varlığından çoğu Adanalının haberdar olmadığı antik kent, en son 2021 yılında baraj sularının azalmasıyla ortaya çıktı.
Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, bu sene de gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi. Ancak baraj sularının çekilmesini fırsat bilen bazı defineciler, iddiaya göre, antik kentin çevresinde kazı yapmaya kalktı.
Karaömerli Mahallesi Muhtarı Rasim Şahin ve mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde defineciler yakalanarak, suç aletleriyle birlikte jandarmaya teslim edildi.
Barajın suyunun çekilmesiyle ortaya çıkan antik kentin definecilerin ilgisini çektiğini vurgulayan mahalle sakinlerinden Bekir Güllü, “Barajdaki suyun çekilmesi sonucunda ortaya çıkan Augusta Antik Kenti, defineciler tarafından tehlike altına girdi. Antik kentin gün yüzüne çıkmasından bugüne kadar defineciler tarafından birkaç defa kazı girişiminde bulunuldu. Definecilere göz açtırmıyoruz. Burası şehir merkezine yakın ve köyün giriş ve çıkışları köy sakinlerine yakın olduğu için kolay kolay defineciler burada kazı yapamaz” dedi.