https://sputniknews.com.tr/20231002/saganak-yagis-sonrasi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-son-durum-1075943486.html

Sağanak yağış sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

Sağanak yağış sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’da perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T11:14+0300

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türkiye

istanbul

baraj

yağış

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Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul'da perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı. Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:"Alibey Barajı yüzde 17.13Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4Darlık Barajı yüzde 37.17Istrancalar Barajı yüzde 19.32Kazandere Barajı yüzde 5.36Elmalı Barajı yüzde 15.31Ömerli Barajı yüzde 52.6Pabuçdere Barajı yüzde 2.96Sazlıdere Barajı yüzde 9.06Terkos Barajı yüzde 11.17 ".

https://sputniknews.com.tr/20230929/yagislar-etkiledi-mi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075867169.html

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