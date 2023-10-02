https://sputniknews.com.tr/20231002/saganak-yagis-sonrasi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-oraninda-son-durum-1075943486.html
Sağanak yağış sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
Sağanak yağış sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
İstanbul’da perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T11:14+0300
2023-10-02T11:14+0300
2023-10-02T11:14+0300
türkiye
istanbul
baraj
yağış
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Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul'da perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı. Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:"Alibey Barajı yüzde 17.13Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4Darlık Barajı yüzde 37.17Istrancalar Barajı yüzde 19.32Kazandere Barajı yüzde 5.36Elmalı Barajı yüzde 15.31Ömerli Barajı yüzde 52.6Pabuçdere Barajı yüzde 2.96Sazlıdere Barajı yüzde 9.06Terkos Barajı yüzde 11.17 ".
https://sputniknews.com.tr/20230929/yagislar-etkiledi-mi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075867169.html
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istanbul, baraj, yağış
Sağanak yağış sonrası İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum
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İstanbul’da perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu.
Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul'da perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı. Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.
Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 17.13
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4
Darlık Barajı yüzde 37.17
Istrancalar Barajı yüzde 19.32
Kazandere Barajı yüzde 5.36
Elmalı Barajı yüzde 15.31
Pabuçdere Barajı yüzde 2.96
Sazlıdere Barajı yüzde 9.06
Terkos Barajı yüzde 11.17 ".