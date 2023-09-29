https://sputniknews.com.tr/20230929/yagislar-etkiledi-mi-istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075867169.html
Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da dün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü. Yağışa rağmen, barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:30+0300
2023-09-29T12:30+0300
2023-09-29T12:30+0300
türkiye
baraj
doluluk
doluluk oranı
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İstanbul’da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy’e 221.4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca’ya 58.6 kilogram, Silivri’ye 53.3 kilogram, Pendik’e ise 38.8 kilogram yağmur düştü.Barajların doluluk oranı belli olduYağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Dün yüzde 22.68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.Barajlardaki doluluk oranları şöyle:Ömerli: Yüzde 54.68Darlık: Yüzde 38.6Elmalı: Yüzde 16.35Terkos: Yüzde 12.12Alibey: Yüzde 17.4Büyükçekmece: Yüzde 4.83Sazlıdere: Yüzde 9.88Istırancalar: Yüzde 17.77Kazandere: Yüzde 4.8Pabuçdere: Yüzde 2.18
https://sputniknews.com.tr/20230929/meteorolojiden-saganagin-vurdugu-istanbul-icin-yeni-uyari-4-gun-surecek-kuvvetli-olacak-1075856752.html
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baraj, doluluk, doluluk oranı
baraj, doluluk, doluluk oranı
Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
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İstanbul'da dün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü. Yağışa rağmen, barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi.
İstanbul’da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy’e 221.4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca’ya 58.6 kilogram, Silivri’ye 53.3 kilogram, Pendik’e ise 38.8 kilogram yağmur düştü.
Barajların doluluk oranı belli oldu
Yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Dün yüzde 22.68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
Istırancalar: Yüzde 17.77