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Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da dün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü. Yağışa rağmen, barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T12:30+0300
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doluluk oranı
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İstanbul’da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy’e 221.4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca’ya 58.6 kilogram, Silivri’ye 53.3 kilogram, Pendik’e ise 38.8 kilogram yağmur düştü.Barajların doluluk oranı belli olduYağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Dün yüzde 22.68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.Barajlardaki doluluk oranları şöyle:Ömerli: Yüzde 54.68Darlık: Yüzde 38.6Elmalı: Yüzde 16.35Terkos: Yüzde 12.12Alibey: Yüzde 17.4Büyükçekmece: Yüzde 4.83Sazlıdere: Yüzde 9.88Istırancalar: Yüzde 17.77Kazandere: Yüzde 4.8Pabuçdere: Yüzde 2.18
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baraj, doluluk, doluluk oranı
baraj, doluluk, doluluk oranı

Yağışlar etkiledi mi? İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

12:30 29.09.2023
© AA / Abdülkerim GüzelBaraj
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2023
© AA / Abdülkerim Güzel
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İstanbul'da dün Arnavutköy'de metrekareye 218 kilogram yağış düştü. Yağışa rağmen, barajlardaki doluluk oranı düne göre geriledi.
İstanbul’da dün başlayan yağmur özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Küçükçekmece’de su baskınlarına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son 24 saat içinde Arnavutköy’e 221.4 kilogram yağmurun düştüğü açıklandı. Çatalca’ya 58.6 kilogram, Silivri’ye 53.3 kilogram, Pendik’e ise 38.8 kilogram yağmur düştü.

Barajların doluluk oranı belli oldu

Yağmura rağmen barajlardaki doluluk oranı ise düşüş gösterdi. Dün yüzde 22.68 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bugün yüzde 22.41 olarak ölçüldü.
Barajlardaki doluluk oranları şöyle:
Ömerli: Yüzde 54.68
Darlık: Yüzde 38.6
Elmalı: Yüzde 16.35
Terkos: Yüzde 12.12
Alibey: Yüzde 17.4
Büyükçekmece: Yüzde 4.83
Sazlıdere: Yüzde 9.88
Istırancalar: Yüzde 17.77
Kazandere: Yüzde 4.8
Pabuçdere: Yüzde 2.18
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