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Bakan Özhaseki: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak
Bakan Özhaseki: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, "Başkanlığın altında 3 tane genel... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T00:56+0300
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mehmet özhaseki
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümde uzayan süreçleri kısaltmak için adımlar atacaklarını belirten Özhaseki, Bakanlık olarak olası İstanbul depremine yönelik kararlar için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesinin katılımıyla 15 toplantı düzenlediklerini ve yapılabilecekler üzerine çalıştıklarını vurguladı.Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini tıkayan birkaç konu tespit ettiklerine değinerek, şöyle devam etti:'Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak'Özhaseki, kentsel dönüşüm için altında 3 ayrı genel müdürlüğün olacağı bir başkanlık kuracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
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kentsel dönüşüm, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki
kentsel dönüşüm, mehmet özhaseki, mehmet özhaseki

Bakan Özhaseki: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak

00:56 04.10.2023
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2023
© İHA / İHA-AW027427
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, "Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşümde uzayan süreçleri kısaltmak için adımlar atacaklarını belirten Özhaseki, Bakanlık olarak olası İstanbul depremine yönelik kararlar için büyükşehir ve 39 ilçe belediyesinin katılımıyla 15 toplantı düzenlediklerini ve yapılabilecekler üzerine çalıştıklarını vurguladı.
Özhaseki, kentsel dönüşüm sürecini tıkayan birkaç konu tespit ettiklerine değinerek, şöyle devam etti:
"Birisi, 3'te 2 olarak çoğunluk kararı alıyoruz ama daha sonra planlama yapıp ruhsat aşamasına geçerken yüzde 100'ün muvafakatini istiyoruz. Büyük bir zorluk. Bunu yüzde 50+1'e çekmek istiyoruz. Daha sonra buna dayalı olarak ruhsatı alıp işe de başlayabilmek istiyoruz. Bir de Tebligat Kanunu bir engel. Tebligat Kanunu'nda da kolaylaştırma getirmek istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilan, muhtarlıklara askı, evin üzerine ilan, bildirim gibi uygulamalarla süreci kısaltacak hale getiriyoruz."

'Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak'

Özhaseki, kentsel dönüşüm için altında 3 ayrı genel müdürlüğün olacağı bir başkanlık kuracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:
"Kentsel Dönüşüm Yasası'nı tüm Türkiye'ye şamil çıkarmaya gayret ediyoruz. Bunun için bir başkanlık kurmak istiyoruz. Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak. Devletin Hazine arazileri var. Önce bunların planlanması lazım. Planlandıktan sonra fonksiyon yüklenmesi lazım ve bunların dışarıya halka açık bir şekilde arz edilmesi lazım. Bu satıldığında kaynak gelecek. Burada biriken bütçeyle siz kentsel dönüşümü takip edeceksiniz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
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Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
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