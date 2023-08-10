Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var

Şimdiye kadar TOKİ binalar ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı. Sığ muhalefetin ülkemize ödettiği bedelleri gördük. Kentsel dönüşüm konusunda CHP hep önümüze dikildi. Şimdiye kadar TOKİ binalar ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı. Sığ muhalefetin ülkemize ödettiği bedelleri gördük. Kentsel dönüşüm konusunda CHP hep önümüze dikildi.

Kentsel dönüşümü durdurmak için atılmadık iftira bırakmadılar. Kentsel dönüşümü durdurmak için atılmadık iftira bırakmadılar.

CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen, ancak tıpış tıpış oy verdiği zaman insanıdır. 14 Mayıs sonrası ilk icraatları depremzedeleri evlerinden çıkarmak oldu. CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen, ancak tıpış tıpış oy verdiği zaman insanıdır. 14 Mayıs sonrası ilk icraatları depremzedeleri evlerinden çıkarmak oldu.