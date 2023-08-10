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Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır" dedi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:25+0300
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cumhurbaşkanı
kahramanmaraş
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-ozhasekiden-aciklama-istanbul-icin-ozel-deprem-yasasi-1074498866.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kahramanmaraş, deprem, chp
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kahramanmaraş, deprem, chp

Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var

14:25 10.08.2023 (güncellendi: 14:42 10.08.2023)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Şimdiye kadar TOKİ binalar ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı. Sığ muhalefetin ülkemize ödettiği bedelleri gördük. Kentsel dönüşüm konusunda CHP hep önümüze dikildi.
Kentsel dönüşümü durdurmak için atılmadık iftira bırakmadılar.
CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen, ancak tıpış tıpış oy verdiği zaman insanıdır. 14 Mayıs sonrası ilk icraatları depremzedeleri evlerinden çıkarmak oldu.
Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız.
İstanbul konut - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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