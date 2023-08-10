https://sputniknews.com.tr/20230810/erdogan-kentsel-donusum-konusunda-chp-hep-onumuze-dikildi-1074535794.html
Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır" dedi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T14:25+0300
2023-08-10T14:25+0300
2023-08-10T14:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
kahramanmaraş
deprem
chp
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-ozhasekiden-aciklama-istanbul-icin-ozel-deprem-yasasi-1074498866.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kahramanmaraş, deprem, chp
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, kahramanmaraş, deprem, chp
Erdoğan: CHP'nin kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde halk düşmanlığı var
14:25 10.08.2023 (güncellendi: 14:42 10.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Şimdiye kadar TOKİ binalar ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı. Sığ muhalefetin ülkemize ödettiği bedelleri gördük. Kentsel dönüşüm konusunda CHP hep önümüze dikildi.
Kentsel dönüşümü durdurmak için atılmadık iftira bırakmadılar.
CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunların gözünde seçmen, ancak tıpış tıpış oy verdiği zaman insanıdır. 14 Mayıs sonrası ilk icraatları depremzedeleri evlerinden çıkarmak oldu.
Depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükümet olarak yapacağız. Böylece her şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız.