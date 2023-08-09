https://sputniknews.com.tr/20230809/bakan-ozhasekiden-aciklama-istanbul-icin-ozel-deprem-yasasi-1074498866.html

Bakan Özhaseki'den açıklama: İstanbul için özel deprem yasası yolda

Bakan Özhaseki'den açıklama: İstanbul için özel deprem yasası yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T12:13+0300

2023-08-09T12:13+0300

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politika

deprem

yasa

mehmet özhaseki

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Yapılacak bir yasal düzenleme ile deprem için hazırlık çalışmalarının hızlandırılması hedefleniyor. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir açıklama yaptı. NTV'nin haberine göre, İstanbul için özel deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Özhaseki, "Hızlı adımlar atarak TBMM'de yaz dönemi davet edilerek görüşülebilir" dedi.Dönüşüm için 3'te 2 rıza şartı olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bana göre yüzde 50'ye gelmeli. Bunu TBMM'ye getirip tartışacağız" diye konuştu.'Yeni bina düşünmüyoruz'Bakan Özhaseki, Kanal İstanbul'un olası depremde şehirden tahliyeyi kolaylaştıracağını belirterek, "Avrupa'da Asya'da yeni konut rezerv alanları planlıyoruz. 5 sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşın boşalttığı yerde yeni bina düşünmüyoruz" dedi.Bakan, 6 Şubat depremi ile ilgili de bilgiler verdi. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde" ifadelerini kullandı.2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti.Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230809/istanbulun-deprem-rontgeni-ilce-ilce-riskli-mahalleler-1074492278.html

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deprem, yasa, mehmet özhaseki