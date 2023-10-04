https://sputniknews.com.tr/20231004/bakan-gulerden-terorle-mucadele-mesaji-suriye-ve-iraktaki-faaliyetler-ve-tesisler-mesru-hedefimiz-1076031664.html
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Suriye ve Irak’taki faaliyetler ve tesisler meşru hedefimiz
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Suriye ve Irak’taki faaliyetler ve tesisler meşru hedefimiz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T19:58+0300
2023-10-04T19:58+0300
2023-10-04T20:00+0300
yaşar güler
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yaşar güler
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Suriye ve Irak’taki faaliyetler ve tesisler meşru hedefimiz
19:58 04.10.2023 (güncellendi: 20:00 04.10.2023) Abone ol
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.