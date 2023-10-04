Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Suriye ve Irak’taki faaliyetler ve tesisler meşru hedefimiz

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak’ta PKK/KCK, PYD/YPG’nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi.