https://sputniknews.com.tr/20231004/milli-savunma-bakanliginda-toplanti-guler-yerlikaya-fidan-gurak-ve-kalin-bir-araya-geldi-1076026203.html

Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı: Güler, Fidan, Yerlikaya, Gürak ve Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı: Güler, Fidan, Yerlikaya, Gürak ve Kalın bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MİT Başkanı Kalın Milli Savunma... 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T16:54+0300

2023-10-04T16:54+0300

2023-10-04T16:54+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

toplantı

metin gürak

hakan fidan

ibrahim kalın

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.

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milli savunma bakanlığı (msb), toplantı, metin gürak, hakan fidan, ibrahim kalın