https://sputniknews.com.tr/20231004/milli-savunma-bakanliginda-toplanti-guler-yerlikaya-fidan-gurak-ve-kalin-bir-araya-geldi-1076026203.html
Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı: Güler, Fidan, Yerlikaya, Gürak ve Kalın bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı: Güler, Fidan, Yerlikaya, Gürak ve Kalın bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MİT Başkanı Kalın Milli Savunma... 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T16:54+0300
2023-10-04T16:54+0300
2023-10-04T16:54+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
toplantı
metin gürak
hakan fidan
ibrahim kalın
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.
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milli savunma bakanlığı (msb), toplantı, metin gürak, hakan fidan, ibrahim kalın
milli savunma bakanlığı (msb), toplantı, metin gürak, hakan fidan, ibrahim kalın
Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı: Güler, Fidan, Yerlikaya, Gürak ve Kalın bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MİT Başkanı Kalın Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.