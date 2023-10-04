https://sputniknews.com.tr/20231004/ayhan-bora-kaplanin-lideri-oldugu-suc-orgutunden-bir-kisi-daha-tutuklandi-1076032447.html

Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütünden bir kişi daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütünden bir kişi daha tutuklandı

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T20:33+0300

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türkiye

ayhan bora kaplan

suç örgütü

tutuklama

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

https://sputniknews.com.tr/20230930/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1075906469.html

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ayhan bora kaplan, suç örgütü, tutuklama