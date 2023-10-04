https://sputniknews.com.tr/20231004/ayhan-bora-kaplanin-lideri-oldugu-suc-orgutunden-bir-kisi-daha-tutuklandi-1076032447.html
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütünden bir kişi daha tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütünden bir kişi daha tutuklandı
Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T20:33+0300
2023-10-04T20:33+0300
2023-10-04T20:33+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
suç örgütü
tutuklama
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
https://sputniknews.com.tr/20230930/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1075906469.html
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ayhan bora kaplan, suç örgütü, tutuklama
ayhan bora kaplan, suç örgütü, tutuklama
Ayhan Bora Kaplan'ın lideri olduğu suç örgütünden bir kişi daha tutuklandı
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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden biri daha tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütünün elde ettiği haksız kazançları K.T.H, A.A. ve V.M.U'ya kayıtlı şirketler üzerinden akladıklarını belirledi.
Şüpheliler, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T.H. tutuklandı, A.A. ve V.M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı