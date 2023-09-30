https://sputniknews.com.tr/20230930/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1075906469.html
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Ankara'da, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2 kişinin daha yakalanmasıyla tutuklu sayısı 19 oldu. Şüphelilerden biri... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:54+0300
2023-09-30T16:54+0300
2023-09-30T16:55+0300
ayhan bora kaplan
türkiye
tutuklama
tutuklu
suç örgütü
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla firari örgüt üyeleri Umutcan Y. ve S.S.Ö'yü gözaltına aldı.Adreslerde ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Kişilerin örgütün kontrolünde bulunan mekanlarda ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, talimatla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan Y. tutuklandı. S.S.Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-yakalandi-1075298897.html
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ayhan bora kaplan, tutuklama, tutuklu, suç örgütü
ayhan bora kaplan, tutuklama, tutuklu, suç örgütü
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
16:54 30.09.2023 (güncellendi: 16:55 30.09.2023) Abone ol
Ankara'da, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2 kişinin daha yakalanmasıyla tutuklu sayısı 19 oldu. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla firari örgüt üyeleri Umutcan Y. ve S.S.Ö'yü gözaltına aldı.
Adreslerde ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kişilerin örgütün kontrolünde bulunan mekanlarda ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, talimatla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan Y. tutuklandı. S.S.Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.