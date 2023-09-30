https://sputniknews.com.tr/20230930/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-yeni-gelisme--1075906469.html

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da, Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2 kişinin daha yakalanmasıyla tutuklu sayısı 19 oldu. Şüphelilerden biri... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:54+0300

2023-09-30T16:54+0300

2023-09-30T16:55+0300

ayhan bora kaplan

türkiye

tutuklama

tutuklu

suç örgütü

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Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ankara'da 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Ayhan Bora Kaplan'ın elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyonla firari örgüt üyeleri Umutcan Y. ve S.S.Ö'yü gözaltına aldı.Adreslerde ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Kişilerin örgütün kontrolünde bulunan mekanlarda ruhsatsız tabancalarla koruma görevi yaptığı, talimatla silahlı adli olaylara karıştıkları tespit edildi.İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umutcan Y. tutuklandı. S.S.Ö, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.Bugüne kadar örgüte yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheliden 19'u tutuklandı.Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/suc-orgutu-lideri-ayhan-bora-kaplan-yakalandi-1075298897.html

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