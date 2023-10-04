https://sputniknews.com.tr/20231004/ankarada-yangin-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-2sinin-durumu-agir-1076016888.html

Ankara'da yangın: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 2'sinin durumu ağır

Ankara'da yangın: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 2'sinin durumu ağır

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri hayatını kaybetti, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-04T14:23+0300

2023-10-04T14:23+0300

2023-10-04T14:23+0300

türkiye

ankara

keçiören

yangın

itfaiye

ankara büyükşehir belediyesi

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Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.ABB açıklaması: 2 kişinin durumu ağırAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231002/universite-kantininde-yangin-panigi-1075950812.html

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ankara, keçiören, yangın, itfaiye, ankara büyükşehir belediyesi