https://sputniknews.com.tr/20231004/ankarada-yangin-1-itfaiye-eri-hayatini-kaybetti-2sinin-durumu-agir-1076016888.html
Ankara'da yangın: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 2'sinin durumu ağır
Ankara'da yangın: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 2'sinin durumu ağır
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri hayatını kaybetti, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. 04.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-04T14:23+0300
2023-10-04T14:23+0300
2023-10-04T14:23+0300
türkiye
ankara
keçiören
yangın
itfaiye
ankara büyükşehir belediyesi
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Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.ABB açıklaması: 2 kişinin durumu ağırAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231002/universite-kantininde-yangin-panigi-1075950812.html
türkiye
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ankara, keçiören, yangın, itfaiye, ankara büyükşehir belediyesi
ankara, keçiören, yangın, itfaiye, ankara büyükşehir belediyesi
Ankara'da yangın: 1 itfaiye eri hayatını kaybetti, 2'sinin durumu ağır
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye erinden biri hayatını kaybetti, ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Keçiören İlçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın -2'nci katındaki dairede sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiyecilerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ABB açıklaması: 2 kişinin durumu ağır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından olaya ilişkin yazılı açıklamaya yapıldı.
Yangın çıkan katta mahsur kalan olup olmadığını kontrol eden itfaiye erlerinden 4'ünün, yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan üç mesai arkadaşımızdan ikisinin sağlık durumu ağır, birinin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş’a Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz."