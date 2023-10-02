https://sputniknews.com.tr/20231002/universite-kantininde-yangin-panigi-1075950812.html
Üniversite kantininde yangın
Üniversite kantininde yangın
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü... 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T14:43+0300
2023-10-02T14:43+0300
2023-10-02T14:43+0300
türkiye
üniversite
kantin
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075950861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0ca71ed7c91c409d8124b621d5fa1ef.jpg
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıkan yangın kısa sureli panik oluşturdu. Küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü.Yangın, saat 12.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıktı. Alınan bilgiye göre; yangın, kantin çalışanlarının öğle menusu hazırlığı yaptığı sırada mutfak bölümünde başladı. Çalışanlar dışarı çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Yoğun duman çıkan kantine itfaiye ekibi sevk edildi. Muhtemel bir duruma karşı da sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangına ilk müdahale yangın tüpüyle çalışanlar tarafından yapıldı. Mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü. Dumandan öğrencilerin etkilenmemesi için kantin ve çevresi güvenlik şeridi ile çembere alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231002/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1075936983.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075950861_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_6000696dae90f991224d9bcf8521ddb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
üniversite, kantin, yangın
üniversite, kantin, yangın
Üniversite kantininde yangın
Abone ol
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kantinde maddi hasar meydana geldi.
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıkan yangın kısa sureli panik oluşturdu.
Küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü.
Yangın, saat 12.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıktı. Alınan bilgiye göre; yangın, kantin çalışanlarının öğle menusu hazırlığı yaptığı sırada mutfak bölümünde başladı.
Çalışanlar dışarı çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Yoğun duman çıkan kantine itfaiye ekibi sevk edildi. Muhtemel bir duruma karşı da sağlık ekipleri hazır bekletildi.
Yangına ilk müdahale yangın tüpüyle çalışanlar tarafından yapıldı. Mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü. Dumandan öğrencilerin etkilenmemesi için kantin ve çevresi güvenlik şeridi ile çembere alındı.