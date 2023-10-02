https://sputniknews.com.tr/20231002/universite-kantininde-yangin-panigi-1075950812.html

Üniversite kantininde yangın

Üniversite kantininde yangın

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü... 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T14:43+0300

2023-10-02T14:43+0300

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türkiye

üniversite

kantin

yangın

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Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıkan yangın kısa sureli panik oluşturdu. Küçük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü.Yangın, saat 12.15 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin kantininde çıktı. Alınan bilgiye göre; yangın, kantin çalışanlarının öğle menusu hazırlığı yaptığı sırada mutfak bölümünde başladı. Çalışanlar dışarı çıkıp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Yoğun duman çıkan kantine itfaiye ekibi sevk edildi. Muhtemel bir duruma karşı da sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangına ilk müdahale yangın tüpüyle çalışanlar tarafından yapıldı. Mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa surede söndürüldü. Dumandan öğrencilerin etkilenmemesi için kantin ve çevresi güvenlik şeridi ile çembere alındı.

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