https://sputniknews.com.tr/20231002/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1075936983.html
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 02.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-02T07:35+0300
2023-10-02T07:35+0300
2023-10-02T07:35+0300
türkiye
yangın
fabrika
uşak
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230929/ankarada-bir-binada-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1075859882.html
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yangın, fabrika, uşak
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
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Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.