https://sputniknews.com.tr/20231002/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1075936983.html

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 02.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-02T07:35+0300

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türkiye

yangın

fabrika

uşak

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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yangın, fabrika, uşak