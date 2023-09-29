https://sputniknews.com.tr/20230929/ankarada-bir-binada-patlama-1-kisi-hayatini-kaybetti-1075859882.html
Ankara'da bir binada patlama: Valilikten açıklama geldi, 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da bir binada patlama: Valilikten açıklama geldi, 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T07:55+0300
2023-09-29T07:55+0300
2023-09-29T08:40+0300
türkiye
ankara
doğalgaz
patlama
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Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi. Doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti. Ankara Valiliği'nden açıklamaPatlamaya ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir."
https://sputniknews.com.tr/20230928/istanbul-sirinevlerde-patlama-1075839182.html
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son dakika ankara patlama, ankara patlama, ankara doğalgaz patlaması
son dakika ankara patlama, ankara patlama, ankara doğalgaz patlaması
Ankara'da bir binada patlama: Valilikten açıklama geldi, 1 kişi hayatını kaybetti
07:55 29.09.2023 (güncellendi: 08:40 29.09.2023) Abone ol
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması meydana geldi. Doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.
Ankara Valiliği'nden açıklama
Patlamaya ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir."